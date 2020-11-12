Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 12 ноября 2020 года: ограничений все больше

Медики выявляют все новые и новые случаи коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число новых заболевших, ограничения для туристов и необходимые меры предосторожности – рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 12 ноября 2020 года.
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 271
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
За минувшие сутки во Владимирской области обнаружено 120 новых заболевших коронавирусом, а общее число с начала пандемии достигло 10800 человек. В Суздале за сутки +2 заболевших, а общее число достигло 271 человек. Это по-прежнему одно из самых безопасных мест региона.
Во Владимирской области начали делать прививки от гриппа. Уже вакцинировано более 496 тысяч жителей региона, почти 110 тысяч из них – дети.
Туристическая инфраструктура во Владимирской области пока работает, но придется соблюдать ряд ограничений – масочный режим, ограничение численности туристических групп в музеях, закрытые кафе и бары по ночам.
При необходимости жители и туристы смогут обратиться на «горячую линию» по борьбе с коронавирусом по телефону 8 (800) 350-17-33 ( с восьми утра до восьми вечера). А еще можно отправлять сообщения по «Ватсапу» или «Вайберу» по номеру +7 (904) 252-90-02.
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 683
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 743
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В Ярославской области число заболевших за последние сутки выросло на 162 человека и достигло показателя в 13019 заболевших. В Переславле-Залесском всего 683 заболевших, в Ростове – 743.
В регионе укрепляют материально-техническую базу больниц, открывают новые койки, на это выделены деньги из федерального центра.
Условия для туристов остаются достаточно лояльными, музеи, гостиницы и общепит работают. Но есть и ограничения. Это не только масочный режим и самоизоляция для лиц старше 65 лет - со вчерашнего дня столовых и кафе устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий с численностью посетителей более 10 человек. Также общепит не работает с 11 вечера до 6 утра. Исключение – гостиницы, хостелы и санатории, здесь можно будет по-прежнему круглосуточно перекусить в лобби-барах или оформить питание в номер.
Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.
В регионе действует горячая линия по коронавирусу. Все вопросы можно задать по телефону (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 4711
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
За сутки коронавирус в Костромской области был диагностирован еще у 138 человек, а общее число заболевших по региону с начала пандемии достигло 8778 человек. На 5672 вылечившихся приходится 167 смертей, остальные пока лечатся.
Про ограничения для туристической сферы в Костромской области речи пока не идет, но забывать про меры предосторожности все же не стоит. Носите маски, соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки и берегите себя!
На всякий случай запишите номер «горячей линии» по коронавирусу Костромской области - 8 (4942) 641-644
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 4947
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Ситуация по городским округам и районам Ивановской области неутешительная – за минувшие сутки ряды заболевших пополнились 143 подтвержденными диагнозами COVID-19. Общее число заразившихся - 12911 человек, 9226 пациентов уже выздоровели, 190 спасти не удалось.
Школьные каникулы продлены до 15 ноября, а госучреждения начинают работать на час позже с 10.00. Также в регионе продолжается активное строительство нового коронавирусного госпиталя на 360 коек. Власти обещают, что к концу года он будет готов принять пациентов.
Музеи, гостиницы и рестораны в регионе пока работают. Главное – не забудьте маску, перчатки и соблюдайте социальную дистанцию.
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3334
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье складывается не лучшим образом. За минувшие сутки здесь обнаружили 701 нового больного с диагнозом «ковид». Всего в Московской области с начала пандемии коронавирусом заболели 93 570 человек. Из них 1 745 скончались, а 69 418 уже выздоровели.
Подмосковье сегодня – не самый привлекательный для туристов регион. Здесь действуют не только масочный режим, но и ряд других ограничений – все музеи сейчас временно закрыты.
Телефон подмосковной «горячей линии» по борьбе с коронавирусом - 8-800-550-50-30