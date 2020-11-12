Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 12 ноября 2020 года: ограничений все больше

Медики выявляют все новые и новые случаи коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число новых заболевших, ограничения для туристов и необходимые меры предосторожности – рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 12 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 271

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За минувшие сутки во Владимирской области обнаружено 120 новых заболевших коронавирусом, а общее число с начала пандемии достигло 10800 человек. В Суздале за сутки +2 заболевших, а общее число достигло 271 человек. Это по-прежнему одно из самых безопасных мест региона.

Во Владимирской области начали делать прививки от гриппа. Уже вакцинировано более 496 тысяч жителей региона, почти 110 тысяч из них – дети.

Туристическая инфраструктура во Владимирской области пока работает, но придется соблюдать ряд ограничений – масочный режим, ограничение численности туристических групп в музеях, закрытые кафе и бары по ночам.

При необходимости жители и туристы смогут обратиться на «горячую линию» по борьбе с коронавирусом по телефону 8 (800) 350-17-33 ( с восьми утра до восьми вечера). А еще можно отправлять сообщения по «Ватсапу» или «Вайберу» по номеру +7 (904) 252-90-02.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 683

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 743

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ярославской области число заболевших за последние сутки выросло на 162 человека и достигло показателя в 13019 заболевших. В Переславле-Залесском всего 683 заболевших, в Ростове – 743.

В регионе укрепляют материально-техническую базу больниц, открывают новые койки, на это выделены деньги из федерального центра.

Условия для туристов остаются достаточно лояльными, музеи, гостиницы и общепит работают. Но есть и ограничения. Это не только масочный режим и самоизоляция для лиц старше 65 лет - со вчерашнего дня столовых и кафе устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий с численностью посетителей более 10 человек. Также общепит не работает с 11 вечера до 6 утра. Исключение – гостиницы, хостелы и санатории, здесь можно будет по-прежнему круглосуточно перекусить в лобби-барах или оформить питание в номер.

Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

В регионе действует горячая линия по коронавирусу. Все вопросы можно задать по телефону (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4711

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За сутки коронавирус в Костромской области был диагностирован еще у 138 человек, а общее число заболевших по региону с начала пандемии достигло 8778 человек. На 5672 вылечившихся приходится 167 смертей, остальные пока лечатся.

Про ограничения для туристической сферы в Костромской области речи пока не идет, но забывать про меры предосторожности все же не стоит. Носите маски, соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки и берегите себя!

На всякий случай запишите номер «горячей линии» по коронавирусу Костромской области - 8 (4942) 641-644

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 4947

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация по городским округам и районам Ивановской области неутешительная – за минувшие сутки ряды заболевших пополнились 143 подтвержденными диагнозами COVID-19. Общее число заразившихся - 12911 человек, 9226 пациентов уже выздоровели, 190 спасти не удалось.

Школьные каникулы продлены до 15 ноября, а госучреждения начинают работать на час позже с 10.00. Также в регионе продолжается активное строительство нового коронавирусного госпиталя на 360 коек. Власти обещают, что к концу года он будет готов принять пациентов.

Музеи, гостиницы и рестораны в регионе пока работают. Главное – не забудьте маску, перчатки и соблюдайте социальную дистанцию.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3334

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье складывается не лучшим образом. За минувшие сутки здесь обнаружили 701 нового больного с диагнозом «ковид». Всего в Московской области с начала пандемии коронавирусом заболели 93 570 человек. Из них 1 745 скончались, а 69 418 уже выздоровели.

Подмосковье сегодня – не самый привлекательный для туристов регион. Здесь действуют не только масочный режим, но и ряд других ограничений – все музеи сейчас временно закрыты.

Телефон подмосковной «горячей линии» по борьбе с коронавирусом - 8-800-550-50-30