Боимся, что перегородки превратят такси в рассадник инфекции: пассажиры обеспокоены новыми правилами защиты от Covid-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Ульяновска сейчас предпочитают лишний раз не пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, чаще вызывают такси. В Екатеринбурге чиновники обязали водителей такси устанавливать в машинах защитные перегородки между передним и задним рядом сидений, а теперь Ульяновские власти думают перенять их идею. Власти считают, что так смогут обезопасить пассажиров и водителей от коронавируса. Но, по мнению экспертов, такие меры могут дать прямо противоположный результат и только усилить беспокойство жителей.

САЛОН НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ПРОВЕТРИТЬ

Источник, близкий к Ульяновскому Минтрансу, сообщил редакции:

«Установка экранов в принципе небезопасна, это еще один фактор риска заражения пассажиров. По требованиям безопасности машина должна вентилироваться полностью, а экран способствует тому, что в задней части салона скапливается спертый воздух, в котором выше риск подхватить вирус от предыдущего пассажира. К тому же машины с такими экранами нуждаются в дополнительной регистрации и проверке, что может усложнить работу таксопарков и водителей и замедлить вывод машин на дороги.

Против этой инициативы уже выступал и Роспотребнадзор, и ГИБДД, и руководство таксопарков, и сами водители. Пока что установка экранов носит рекомендательный характер, и будем надеяться, что руководство учтет мнение общественности и опыт такси Свердловской области, и до официального приказа не дойдет».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава ассоциации операторов такси и диспетчерских служб Михаил Фролов объяснил, чем именно опасна перегородка в машине. Так называемый защитный экран нарушит процесс циркуляции воздуха, из-за чего вирусы, если попадут в салон, будут там задерживаться. Это повысит риск заражения пассажиров.

- При движении транспортное средство забирает воздух с передней части автомобиля, потоки воздуха проходят таким образом, что обтекают каждый уголок салона, далее весь воздух выходит в задней части салона через отверстия. При скорости 20 км/час воздух полностью обновляется 4 раза за минуту. И даже если есть вирус, он тут же выносится из машины и не успевает осесть в салоне. «Перегородка же нарушает движение потоков воздуха, прекращается циркуляция», - говорит Михаил Фролов.

Кроме того, из-за нарушения циркуляции воздуха установленная в такси перегородка может привести к увеличению количества ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С перегородкой будут ужасно потеть окна, водителю не будет ничего видно, - предупредил глава ассоциации.

Насчет аварийности и травмоопасности обеспокоены и сотрудники ГИБДД. При экстренном торможении или столкновении с другим авто пассажир, сидящий на заднем сидении, может удариться головой о защитный экран, получить сотрясение и другие травмы.

Что касается мер, которые сейчас предпринимают таксопарки, то перед и после каждого пассажира водители проветривают авто и обрабатывают все поверхности дезинфектором. Кроме того, машины проходят комплексную дезинфекцию в специальных боксах перед каждой сменой. Все водители должны работать в масках и перчатках, такие же требования предъявляются и к пассажирам.

ПАССАЖИРЫ: АВТОБУСЫ ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТАКСИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

Не в восторге от идеи с перегородками и пассажиры.

- Видел фото в интернете, что в Екатеринбурге таксисты вместо перегородок в салоне натягивают пищевую пленку, а некоторые шторки вешают. Мне бы в такой машине ехать не хотелось бы. Смотрится неряшливо и создается ощущение, что на этой пленке и шторах полно инфекций, если предыдущие пассажиры кашляли или чихали в салоне. Не думаю, что шторки и пищевую пленку после каждого клиента меняют, - рассуждает житель Ульяновска Игнат Левченко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Странная идея. В такси, где не так много людей ездит, и салон можно быстро проветрить, хотят перегородки ставить. А в маршрутках и трамваях так тоже будут делать? Я ничего про это не слышала. «Там же ездить куда опаснее, всегда толпы людей и социальная дистанция не соблюдается», - говорит студентка Ирина Попова.

- Лучше бы за соблюдением масочного режима чиновники следили. Сейчас кто как хочет, тот так и ходит. «Только пожилые люди дома сидят», - говорит пенсионерка Мария Карпова.

- Боюсь, что из-за всех этих нововведений машины в рассадник инфекции превратятся. Предпочитаю пешком ходить. «Но зимой, когда гололед, долго не погуляешь, еще и простыть запросто», - говорит ульяновец Дмитрий Егоров.