В первом круге "Крылья" неожиданно проиграли "Велесу" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Велес» — 2-1.

15 ноября 2020 года «Крылья Советов» в рамках 22 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают «Велес». Начало второго круга для волжан будет непростым — соперник занимает 5 место и регулярно набирает очки.

«Крылья» сбились с курса. Поражение от «Торпедо» и ничья с «Краснодаром-2» явно не входили в их планы. Сейчас коллектив Игоря Осинькина расположился на 4 строчке и это совсем не тот результат, который от завершившейся в среду первой части сезона ждали болельщики. Но тренерский штаб доволен качеством игры команды и уверен, что если оно сохранится, то «КС» будут брать очки в поединках с прямыми конкурентами. «Велес» — один из таких. С составом у зелено-бело-синих проблем почти нет, поэтому помешать им продемонстрировать свои силы могут только они сами.

Москвичи давно не проигрывают. У гостей здорово смотрится Максименко. Результативно играет защитник Малания. Доставить проблем могут готовить Галоян и Стефанович. Клуб из столицы сейчас можно назвать главной сенсацией ФНЛ. Клуб поднялся из ПФЛ и весьма неожиданно вырвался на лидирующие позиции. Напомним, что в первом круге подопечные Александра Стукалова уверенно обыграли «КС» со счетом 3-1. И поражений у них столько же, сколько и у самарцев — 4.

Специалисты также не спешат давать прогнозы. Да, «Крылья Советов» несмотря на все передряги считаются фаворитом. Но и «Велес» не сдастся без боя. По мнению экспертов, победа будет за хозяевами, но, скорее всего, борьба получится напряженной.

Рассудит «Крылья» и «Велес» Станислав Васильев из Ижевска. Стартовый свисток на «Самара Арене» он даст в воскресенье, 15 ноября, в 15:00 по самарскому времени. Игру покажут в «Яндекс.Эфире». За событиями матча можно следить и на samara.kp.ru.