Новые ограничения в Самаре из-за коронавируса до 3 декабря: изучаем постановление Дмитрия Азарова

Дистанционку для средней и старшей школы продлили еще на неделю Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

13 ноября в Самаре прошло заседание регионального оперштаба. По итогам обсуждения губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о новых ограничениях в Самаре из-за коронавируса до 3 декабря 2020 года. Журналист «КП-Самара» изучила документ. Рассказываем, какие ограничения продлены в Самаре из-за коронавируса до 3 декабря 2020 года и каких решений еще можно ждать.

Пенсионеров и школьников оставили дома

13 ноября оперативный штаб региона одобрил предложение продлить обязательную самоизоляцию для людей в возрасте 65+ до 3 декабря включительно. Для того, чтобы пожилые жители региона могли своевременно получать все необходимые им продукта и лекарства, активизировалась работа волонтерского штаба #МыВместе.

Режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов также продлен – пока на неделю, до 22 ноября включительно. Власти пошли на эту меру, так как принятые раньше ограничительные меры из-за коронавируса и перевод на удаленный формат привел к уменьшению заболеваемости среди подростков. Ученики начальной школы и 5 классов по-прежнему будут заниматься очно.

Вместе с тем постановление рекомендует руководству образовательных учреждений организовать на следующей неделе очные консультации для учащихся 9-х и 11-х классов «индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». Как пояснили в оперштабе, это необходимо для того, чтобы ребята успели подготовиться к важным проверочным работам, в том числе к сочинению.

Ряд изменений коснутся и студентов колледжей и университетов. Руководству учреждений среднего и высшего профессионального образования рекомендовано «обеспечить проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий – в очном режиме». Правда, большинство вузов уже работают в таком режиме с начала учебного года.

Новогодние каникулы – под вопросом

Однако некоторые вопросы по ограничениям из-за коронавируса в Самаре по-прежнему остаются открытыми. Многие жители региона с нетерпением ждут решения властей относительно новогодних каникул. На этой неделе глава региона в своей соцсети заверил земляков – Новому году в регионе быть. Однако на федеральном уровне сейчас активно обсуждается продление новогодних праздников н две недели. У этого решения есть как сторонники, так и противники. Однозначного решения пока не принято.

Также пока не принято решение относительно ограничений в работе ресторанов и фитнес-центров в Самаре. Многим самарцам непонятно, будут ли проводиться традиционные новогодние корпоративы и стоит ли уже бронировать рестораны и кафе. Пока действующие ограничения касаются только пребывания подростков на в ТЦ. Кроме того, оперштаб предложил сократить число посадочных мест на фуд-кортах, чтобы подростки проводили там меньше времени.