Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 15 ноября 2020 года

Кафе и рестораны работают, но с ограничениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифры заболеваемости COVID-19 растут с каждым днем, власти вводят все новые ограничения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 15 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 286

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во Владимрскай области складывается не самая благополучная ситуация по коронавирусу. За минувшие сутки заразились еще 126 человек, а в целом с начала пандемии – 11167 жителей региона. Больше всего заболевших в самом Владимире - 2021 человек, на втором месте – Гусь-Хрустальный (1588 человек), замыкает тройку лидеров Муром с 1285 заболевшими. На этом фоне ситуация в Суздале, где всего 286 заболевших, выглядит относительно благополучной. Но мерами предосторожности пренебрегать не стоит. Тем более, что в регионе уже 277 погибших.

Коронавирусные госпитали во Владимирской области заполнены уже на 93%, власти предпринимают усилия, чтобы приостановить рост заболеваемости. В регионе действует строгий масочный режим, школы имеют право отправлять детей на дистанционное обучение. Продолжается масштабная вакцинация от гриппа.

Для жителей старше 65 лет до 29 ноября продлен режим самоизоляции – их обязали сидеть дома, за исключение выгула собак или похода в ближайший магазин, аптеку.

Туристическая инфраструктура, гостиницы, музеи пока работают, хотя и с ограничением численности групп. А вот для заведений общепита появились новые ограничения. Помимо запрета работать по ночам рестораны и бары теперь обязаны регистрировать посетителей с помощью системы QR-кодов. После этого зарегистрировавшиеся посетители кафе и ресторанов смогут получать уведомление о возможном контакте с заболевшим ковидом.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 720

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 756

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный.

Коронавирус в Ярославской области бьет свои же рекорды – за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 175 пациентов, а их общее число начиная с весны достигло 13450 человек. Больше всего заболевших в Ярославле, Рыбинске, Ростове и Переславле-Залесском, поэтому собираясь сюда с визитом, не забудьте про маски и перчатки, чтобы защитить себя.

В регионе действует строгий масочный режим, введена обязательная самоизоляция для тех, кто старше 65 лет. Покидать дом этой категории разрешили только для обращения за медпомощью, при прямой угрозе здоровью и жизни, для выхода в ближайший магазин или выгула собаки. Власти обещают, что работающим пожилым жителям региона дадут оплачиваемый больничный.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4909

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Цифры заболеваемости коронавирусом в Костромской области по-прежнему значительны. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 139 пациентов. Врачи не смогли спасти женщину 66 лет с диагнозом COVID-19 и множественными хроническими заболеваниями. Из 9190 всех заразившихся в регионе больше полвины, 4909 человек – в Костроме. Так что здесь не стоит пренебрегать масочным режимом. Сейчас в стационарах Костромской области находятся 708 человек, из них 345 с подтвержденным диагнозом COVID-19. На дому лечатся 2694 заболевших, 5981 пациента уже победили болезнь.

Туристическая инфраструктура работает, но собираясь в Кострому, запаситесь масками и избегайте людных мест.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5063

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация по городам и селам Ивановской области на 15 ноября не радует:за сутки здесь подтвердили 146 случаев коронавируса. Суммарно с начала пандемии заболели 13349 пациентов, выздоровели – 9487. В регионе ускоренными темпами строят новый коронавирусный госпиталь.

Несмотря на высокие цифры по заболеваемости, с 16 ноября ученики 1-8 классов выходят в школу на очное обучение. А вот 9-11 классы будут пока учиться удаленно. Учреждения дополнительного образования также пока работают дистанционно.

Туристическая инфраструктура работает с некоторыми ограничениями. Например, заведения общепита теперь после 23.00 не обслуживают. А при входе в музей попросят обязательно надеть маску и обработать руки антисептиком.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3379

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Московской области разбушевался не на шутку – за минувшие сутки обнаружено 760 новых случаев заражения. Из них 43 – в маленьком Сергиевом Посаде. Общее число заболевших в Подмосковье с начала пандемии коронавируса достигло 95845 человек.

Власти вводят серьезные ограничения жителям старше 65 лет придется соблюдать самоизоляцию, у них блокируют проездные карты. Так же поступают со студентами, которых отправляют на дистанционку.

Гостиницы в Подмосковье работают, но смысла ехать сюда туристам нет, так как все музеи, в том числе парковые дворцовые комплексы закрыты. Если все-таки соберетесь ехать – не забудьте про строгий масочный режим.