Свежие новости о «Крыльях Советов» на 16 ноября 2020: слухи о роспуске совета директоров

Иван Сергеев стал лучшим игроком ФНЛ в октябре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В интернете появились слухи о роспуске совета директоров «Крыльев», а любимец самарских болельщиков Андрей Тихонов может скоро остаться без работы. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 16 ноября 2020.

Все еще четвертые

Несмотря на победу в туре над «Велесом» «Крылья» так и остались на четвертом месте. Все потому что все соперники самарцев тоже набрали очки – «Нижний Новгород» сладил с «Иртышом» в Омске 1:0, «Оренбург» одолел «Нефтехимик» 2:1, а «Торпедо» обыграло «Спартак-2» 1:0.

Таким образом, перед 23 туром расклад в ФНЛ такой же – у «Крыльев» и «Торпедо» по 46 очков, однако «автозаводцы» опережают волжан по личным встречам, «Оренбург» впереди на одно очко, «Нижний Новгород» - на пять.

Следующий матч «Крылья» проведут в Хабаровске против местного СКА. Игра пройдет в субботу, 21 ноября, и начнется непривычно рано – в 9:00 по самарскому времени.

«Крылья» распустят совет директоров?

Спортивное издание «Чемпионат» сообщило, что в «Крыльях Советов» распустят совет директоров. С чем это связано и когда произойдет, СМИ не уточняет.

При этом издание вспомнило про обыски, которые проходили в клубе совсем недавно. Генеральный директор «КС» Евгений Калакуцкий заверил, что визит правоохранителей не связан с нынешней деятельностью клуба.

Сергеев – лучший в октябре

Футбольная национальная лига назвала лучшего игрока октября. Им стал форвард «Крыльев» Ива Сергеев. В лиге отметили фантастическую результативность нападающего – 11 голов в шести турах. При этом дважды за октябрь Сергеев оформил хет-трики.

Всего же на счету нападающего «КС» 19 голов, только два из которых он забил с пенальти. Пока свой последний гол Сергеев оформил в предыдущем туре в ворота «Велеса». Этот мяч принес «Крыльям» победу.

Тихонова могут попросить из «Астаны»

Тем временем бывший капитан и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может покинуть пост наставника «Астаны». Об этом утверждает издание kazfootball.kz. Отставка связана с тем, что руководство клуба хочет провести серьезную чистку в команде. Вместе с Тихоновым «Астану» могут покинуть гендиректор, спортивный директор, исполнительный директор и несколько возрастных футболистов.

Примечательно, что Андрей Тихонов возглавил команду из Нур-Султана полтора месяца назад и провел у руля «Астаны» всего четыре матча (две победы и два поражения).