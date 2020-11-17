Почему скорая в Самаре долго едет на вызов и как работает в пандемию

Сотрудникам скорой приходится работать в полном облачении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал об особенностях работы скорой помощи в в Самаре и регионе в период пандемии в 2020 году. В очередном эфире в инстаграме он подробно остановился на этой проблеме и не случайно. Нарекания и вопросы к работе "скорой" встречаются в каждом втором обращении в твиттер или инстаграм минздрава. Чаще всего горожане жалуются на долгое время ожидания ответа при звонке, на то, что врачи приезжают через 8-10 часов или вовсе на следующий день. При этом часто в обращениях заметно, что сами жители не уверены, что со своей проблемой им стоит обращаться в "скорую", а не в неотложку, но общие панические настроения толкают на то, чтобы при любой температуре набирать 03. Впрочем, в большинстве своем обращения и в самом деле крайне серьезные. На вопрос, почему скорая помощь в Самаре долго не приезжает, чем могут быть вызваны задержки и с какими вызовами приходится столкнуться бригадам, как раз и ответил Армен Бенян. Приводим самые важные выдержки из его выступления.

Бригад скорой стало больше

По области работало до пандемии 182 машины скорой помощи. В Самаре - 45. Единственный раз, когда мы увеличивались - до 70 в период ЧМ-2018. В первую волну мы справлялись имеющимися силами. Но летом оценили негативные прогнозы на вторую волну и поняли, что число бригад нужно увеличивать. Обратились к губернатору, создали дорожную карту, запросили финансирование. В итоге к 1 октября у нас работали дополнительно 10 бригад и еще 10 появится к 1 декабря. Всего будет 65 бригад. Достаточно ли этого? Сможем ли мы работать на опережение? Мы стараемся делать это, но меняется не только число обращений, но и их формат.

КСТАТИ

Кроме этого в Самаре создали около 130 мобильных бригад медиков, их комплектовали студентами и ординаторами. Был создан координационный центр, где медики отвечают на звонки людей с симптомами ОРВИ и оказывают им первую помощь на словах, а также проводят первую сортировку пациентов по тяжести состояния. Также губернатор передал в больницы автомобили чиновников - больше ста машин.

Вызов занимает больше времени

Раньше на средний вызов бригада с момента выезда до доставки пациента в стационар тратила в среднем час. Теперь - больше. Прибавилось время, необходимое на обработку транспорта, одежды, на смену костюма. Но это связано не только с мерами безопасности, но и с особенностями маршрутизации пациента. Сначала их нужно доставить в стационар, где есть КТ, затем - в зависимости от тяжести диагноза - либо отвезти домой, либо перевезти в другой стационар. Идет распределение: в Середавина или в пятую горбольницу поступают самые тяжелые больные, те, кому нужна хирургическая помощь, люди с сопутствующими патологиями. В других больницах - более легкие пациенты.

В итоге на одного пациента бригада тратит много времени. Либо же врачи могут отправить ту бригаду, которая привезла одного человека, отвозить в стационар другого больного.

На вызов может приехать один человек

Раньше мы не знали, с чем столкнемся, когда приедем домой к пациенту, вызвавшему скорую. Боль в грудной клетке может иметь десятки причин, равно как и другие состояния. Теперь все изменилось.Получая вызов с температурой и одышкой, врачи скорой знают, с чем столкнутся. Картина очень часто типовая и роль скорой помощи в данном случае заключается в сопровождении больного во время траснпортировки до КТ и стационара.

Часто люди лечатся амбулаторно и вызывают скорую при серьезных ухудшениях: то есть назначения уже есть, задача бригады - доставить больного к врачам. Именно поэтому сейчас на вызовы могут приезжать один врач или фельдшер - это не нарушение, с задачей транспортировки такая сокращенная бригада справится.

У этого человека есть четкая инструкция, как действовать. И не стоит переживать, что к вам не приехала полная бригада - на качестве скорой помощи это не скажется.

А вам приходилось в этом году вызывать скорую? Делитесь своими историями и рассказывайте о собственном опыте.