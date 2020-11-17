«Зачарованная»: самарскую Одри Хепберн сковала загадочная болезнь

Девушка осознанно никогда не копировала Одри Хепберн, пока не попала на съемки, посвященные ей Фото: Предоставлено героем публикации

- Чтобы поговорить с вами, я нарядилась в красивые юбку и кофту – таким образом сама себе пытаюсь «боевой дух» поднять, - Кристина Бондарева долго скрывала от своих знакомых, что тяжело больна. Бывают моменты, когда руки и ноги совсем ее не слушаются, и она сама себе напоминает марионетку- словно кто-то околдовал молодую женщину, и выпутаться из злых чар у нее уже не хватает сил.

Красота повсюду

С детских лет Кристина мечтала петь – как попала в первом классе на урок хорового пения, так и поняла, что жизнь ее должна быть связана с музыкой. За это «странную» девочку травили в школе, но она мечту свою исполнила: поступила в Ульяновское музыкальное училище на отделение академического пения, а несколько лет спустя – в хоровую труппу Самарского театра оперы и балета.

Кристина не рассказывала друзьям и знакомым о своем недуге Фото: Предоставлено героем публикации

Еще одной страстью девушки оказался подиум: в 17 лет она впервые попала на конкурс красоты, и неожиданно поняла, что жить не может без блеска софитов, особой атмосферы подготовки к соревнованиям, выступлений на сцене и эйфории побед. В 2006 году она выиграла приз «Миссис Женственность» в «Самарской красавице-2006», в 2008 году победила в конкурсе красоты «Внутреннее сияние» от журнала Cosmopolitan, в 2010 году завоевала сердца читателей «Комсомольской правды» и получила специальный приз на конкурсе «Самарская красавица-2010».

- На одном из конкурсов у меня был танец в образе розы. Подруга, которая сидела в зале, рассказала мне потом: какой-то молодой человек в середине моего выступления вдруг сорвался с места, исчез, а позже вернулся с охапкой роз. Он ждал меня, а его друзья несколько раз спрашивали: «Где же твоя роза?». Так мы и не встретились – я задержалась за кулисами, а он меня не дождался, - с сожалением вспоминает Кристина Бондарева.

На одном из конкурсов красоты Кристина выступала в образе розы Фото: Предоставлено героем публикации

Самарская Одри Хепберн

Знакомые и друзья девушки часто говорили о ее сходстве с известной актрисой Одри Хепберн. Но она смеялась и отмахивалась. До одного момента.

- Я была влюблена в мужчину, была как-то у него в гостях, а он в сумерках взял меня за руку и предложил показать свою любимую актрису. Когда я согласилась, он включил фильм «Римские каникулы», - вспоминает с улыбкой Кристина Бондарева. - Я смотрела на Одри Хепберн и вдруг сказала вслух: «Знаешь, мне говорили, что я на нее похожа!». Он согласился: и правда, похожа. Это заставило меня по-новому взглянуть на эту актрису.

А через некоторое время девушка увидела, что в Москве проходит кастинг для творческого проекта - нужна была героиня, похожая на Одри Хепберн. Кристина отправила туда свои фотографии и вскоре ей позвонили – ее выбрали среди сотен других претенденток.

Знакомые и друзья часто говорили Кристине, что она похожа на Одри Хепберн Фото: Предоставлено героем публикации

- Я пересматривала фильм «Завтрак у Тиффани» незадолго до съемок и увидела, что у героини там короткая челка. А у меня ее нет. Позвонила организаторам проекта, те успокоили: «Не беда, сделаем прическу, заметно не будет». Но я решила, что нужно идти до конца, взяла ножницы и отрезала себе челку, - вспоминает то время Кристина Бондарева.

Съемки проходили в морозной столице поздней осенью. На градуснике – ноль, а самарская Одри по городу бегает в летних нарядах. То еще испытание на прочность!

- Я осознанно никогда не копировала Одри Хепберн до этого случая. Скорее, мне просто нравился образ девушек тех годов – аккуратные стрелочки, мягкие прически женственность и грация, - размышляет молодая женщина. – А главное: сила духа и доброта – даже болея раком, актриса помогала другим. Мне кажется, достойный образец для подражания, не так ли?

На одной из фотосессий девушка специально перевоплотилась в Одри Хепберн Фото: Предоставлено героем публикации

Страшный удар

Сейчас Кристине Бондаревой 45 лет, и о прошлом ей напоминает только архив фотографий. Буквально за пару лет ее организм «рассыпался», она похудела на 10 кг и порой ощущает себя, как в страшном эпизоде какой-то сказки: когда на героиню наложили злые чары. Вот-вот все должно наладиться, но пока что очень страшно.

- У меня был сложный период в жизни, я сильно переживала, когда у дочери-подростка был переходный возраст. Мы с ней часто ссорились, я все чаще плакала. После одной такой ночи, которую я провела в переживаниях и слезах, у меня вдруг начала дрожать левая рука, средний палец начал сильно болеть и отгибаться - рассказывает о первых симптомах своего заболевания Кристина Бондарева. - Первое время я старалась не обращать на это внимания, но потом дрожать начала еще и нога. Я оттягивала момент визита к врачу, думала - само пройдет.

В прошлом году женщина попала в реанимацию, и врачи вынесли ей приговор: она никогда больше не сможет ходить Фото: Предоставлено героем публикации

Не прошло. По совету знакомых она отправилась к остеопату, но стало только хуже. Невролог в больнице объяснил все последствиями стресса, рекомендовал покой и прогулки на свежем воздухе. Тремор и боли усиливались, анализы ничего не показывали, МРТ тоже. Дошло до того, что молодая женщина не могла самостоятельно поддерживать порядок в доме и ухаживать за собой. После этого родственники привезли ее в Нижний Новгород, где ей в разное время ставили разные диагнозы.

В декабре 2018 года она уже не могла ходить, а весной 2019 года попала в реанимацию в больницу имени Семашко, где врачи предположили, что за «сбой» в организме ответственно заболевание головного мозга – вот только какое? Точный диагноз медики затрудняются поставить до сих пор.

- Врачи говорили, что я никогда не смогу ходить, более того – что жить мне осталось всего год или два. Но случилось чудо, и я стала поправляться! Училась заново ходить, двигать руками, - вспоминает Кристина Бондарева. - Одной ногой я долго не могла наступить на пятку. Как-то мне приснились мои босоножки на танкетке, и я вспомнила ощущения при ходьбе на них. Так и ходила «на танкетке» обеими ногами, а потом потихоньку пятка «научилась» касаться пола, как раньше.

Кристина надеется вырваться из оков болезни и снова зажить полной жизнью Фото: Предоставлено героем публикации

Надежды на будущее

Чтобы узнать, что же происходит в организме необычной пациентки, нужно сдать несколько дорогостоящих анализов. Сама Кристина сейчас работать не может – в основном ей помогает бывший муж, он оплачивает питание, лекарства, врачей, поездки. Приходится снимать жилье. Пенсия по инвалидности, которую назначили Кристине Бондаревой, не покрывает даже всех расходов на лекарства. Ее родители – пенсионеры, дочке всего 18 лет, ей самой нужна поддержка, помощи ждать больше неоткуда.

Между тем, в Международном медицинском центре имени Бузаева в Уфе уже несколько лет лечат заболевания головного мозга при помощи фокусированного ультразвука. Вот только обследование, операция и проживание, по самым скромным прикидкам, будут стоить не менее, чем 800 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

На одном из конкурсов дочка Кристины выбежала на сцену, чтобы посмотреть, что там подарили маме Фото: Предоставлено героем публикации

- Я бы очень хотела продолжать работать: у меня, к примеру, был готов проект для одного из самарских телеканалов, мы даже разработали сценарий «Время с Одри». Предполагалось, что мы будем рассказывать о разных эпохах, книгах, инновациях. Я не знаю, получится ли у меня, но очень хочу пробовать. Правда, иногда у меня левая рука в таком напряжении, что ночами я кричу от боли, - переживает женщина.

Другим так и не реализованным творческим проектом стал сольный альбом. Кристина Бондарева написала стихи, часть из них ее отец положил на музыку. Но сейчас мужчина почти ничего не видит из-за болезни глаз, а потому сочинять и записывать мелодии больше не может. Молодая женщина мечтает подарить песням жизнь, чтобы они могли радовать окружающих.

Девушка продолжает мечтать и верить в чудеса Фото: Предоставлено героем публикации

- Когда я сейчас вспоминаю, из-за чего плакала раньше, понимаю, какой была глупой. На самом-то деле я была счастлива, только сама этого не понимала, - сожалеет женщина. – Но я хочу верить, мечтать и бороться дальше. Я надеюсь узнать, наконец, что со мной, чтобы поставили точный диагноз, подобрали правильный курс лечения. Найти хорошего психолога, который бы научил меня справляться с эмоциями. А главное – музыканта-соратника, с которым мои песни обрели бы жизнь. Если у кого-то есть желание и возможность мне помочь в лечении и творчестве, то буду рада любой поддержке и помощи.

Помочь Кристине Бондаревой можно переводом на ее карту Сбербанка 5469 0154 6292 0977.

Ее номер телефона 8 903 060 14 63.