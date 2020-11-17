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«Зачарованная»: самарскую Одри Хепберн сковала загадочная болезнь

Недавно Кристина Бондарева блистала на подиумах и обложках глянцевых журналов, а потом вдруг пропала. Что случилось с красавицей, удивительно похожей на известную актрису, узнали корреспонденты «КП-Самара»
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Девушка осознанно никогда не копировала Одри Хепберн, пока не попала на съемки, посвященные ей

Девушка осознанно никогда не копировала Одри Хепберн, пока не попала на съемки, посвященные ей

Фото: Предоставлено героем публикации

- Чтобы поговорить с вами, я нарядилась в красивые юбку и кофту – таким образом сама себе пытаюсь «боевой дух» поднять, - Кристина Бондарева долго скрывала от своих знакомых, что тяжело больна. Бывают моменты, когда руки и ноги совсем ее не слушаются, и она сама себе напоминает марионетку- словно кто-то околдовал молодую женщину, и выпутаться из злых чар у нее уже не хватает сил.

Красота повсюду

С детских лет Кристина мечтала петь – как попала в первом классе на урок хорового пения, так и поняла, что жизнь ее должна быть связана с музыкой. За это «странную» девочку травили в школе, но она мечту свою исполнила: поступила в Ульяновское музыкальное училище на отделение академического пения, а несколько лет спустя – в хоровую труппу Самарского театра оперы и балета.

Кристина не рассказывала друзьям и знакомым о своем недуге

Кристина не рассказывала друзьям и знакомым о своем недуге

Фото: Предоставлено героем публикации

Еще одной страстью девушки оказался подиум: в 17 лет она впервые попала на конкурс красоты, и неожиданно поняла, что жить не может без блеска софитов, особой атмосферы подготовки к соревнованиям, выступлений на сцене и эйфории побед. В 2006 году она выиграла приз «Миссис Женственность» в «Самарской красавице-2006», в 2008 году победила в конкурсе красоты «Внутреннее сияние» от журнала Cosmopolitan, в 2010 году завоевала сердца читателей «Комсомольской правды» и получила специальный приз на конкурсе «Самарская красавица-2010».

- На одном из конкурсов у меня был танец в образе розы. Подруга, которая сидела в зале, рассказала мне потом: какой-то молодой человек в середине моего выступления вдруг сорвался с места, исчез, а позже вернулся с охапкой роз. Он ждал меня, а его друзья несколько раз спрашивали: «Где же твоя роза?». Так мы и не встретились – я задержалась за кулисами, а он меня не дождался, - с сожалением вспоминает Кристина Бондарева.

На одном из конкурсов красоты Кристина выступала в образе розы

На одном из конкурсов красоты Кристина выступала в образе розы

Фото: Предоставлено героем публикации

Самарская Одри Хепберн

Знакомые и друзья девушки часто говорили о ее сходстве с известной актрисой Одри Хепберн. Но она смеялась и отмахивалась. До одного момента.

- Я была влюблена в мужчину, была как-то у него в гостях, а он в сумерках взял меня за руку и предложил показать свою любимую актрису. Когда я согласилась, он включил фильм «Римские каникулы», - вспоминает с улыбкой Кристина Бондарева. - Я смотрела на Одри Хепберн и вдруг сказала вслух: «Знаешь, мне говорили, что я на нее похожа!». Он согласился: и правда, похожа. Это заставило меня по-новому взглянуть на эту актрису.

А через некоторое время девушка увидела, что в Москве проходит кастинг для творческого проекта - нужна была героиня, похожая на Одри Хепберн. Кристина отправила туда свои фотографии и вскоре ей позвонили – ее выбрали среди сотен других претенденток.

Знакомые и друзья часто говорили Кристине, что она похожа на Одри Хепберн

Знакомые и друзья часто говорили Кристине, что она похожа на Одри Хепберн

Фото: Предоставлено героем публикации

- Я пересматривала фильм «Завтрак у Тиффани» незадолго до съемок и увидела, что у героини там короткая челка. А у меня ее нет. Позвонила организаторам проекта, те успокоили: «Не беда, сделаем прическу, заметно не будет». Но я решила, что нужно идти до конца, взяла ножницы и отрезала себе челку, - вспоминает то время Кристина Бондарева.

Съемки проходили в морозной столице поздней осенью. На градуснике – ноль, а самарская Одри по городу бегает в летних нарядах. То еще испытание на прочность!

- Я осознанно никогда не копировала Одри Хепберн до этого случая. Скорее, мне просто нравился образ девушек тех годов – аккуратные стрелочки, мягкие прически женственность и грация, - размышляет молодая женщина. – А главное: сила духа и доброта – даже болея раком, актриса помогала другим. Мне кажется, достойный образец для подражания, не так ли?

На одной из фотосессий девушка специально перевоплотилась в Одри Хепберн

На одной из фотосессий девушка специально перевоплотилась в Одри Хепберн

Фото: Предоставлено героем публикации

Страшный удар

Сейчас Кристине Бондаревой 45 лет, и о прошлом ей напоминает только архив фотографий. Буквально за пару лет ее организм «рассыпался», она похудела на 10 кг и порой ощущает себя, как в страшном эпизоде какой-то сказки: когда на героиню наложили злые чары. Вот-вот все должно наладиться, но пока что очень страшно.

- У меня был сложный период в жизни, я сильно переживала, когда у дочери-подростка был переходный возраст. Мы с ней часто ссорились, я все чаще плакала. После одной такой ночи, которую я провела в переживаниях и слезах, у меня вдруг начала дрожать левая рука, средний палец начал сильно болеть и отгибаться - рассказывает о первых симптомах своего заболевания Кристина Бондарева. - Первое время я старалась не обращать на это внимания, но потом дрожать начала еще и нога. Я оттягивала момент визита к врачу, думала - само пройдет.

В прошлом году женщина попала в реанимацию, и врачи вынесли ей приговор: она никогда больше не сможет ходить

В прошлом году женщина попала в реанимацию, и врачи вынесли ей приговор: она никогда больше не сможет ходить

Фото: Предоставлено героем публикации

Не прошло. По совету знакомых она отправилась к остеопату, но стало только хуже. Невролог в больнице объяснил все последствиями стресса, рекомендовал покой и прогулки на свежем воздухе. Тремор и боли усиливались, анализы ничего не показывали, МРТ тоже. Дошло до того, что молодая женщина не могла самостоятельно поддерживать порядок в доме и ухаживать за собой. После этого родственники привезли ее в Нижний Новгород, где ей в разное время ставили разные диагнозы.

В декабре 2018 года она уже не могла ходить, а весной 2019 года попала в реанимацию в больницу имени Семашко, где врачи предположили, что за «сбой» в организме ответственно заболевание головного мозга – вот только какое? Точный диагноз медики затрудняются поставить до сих пор.

- Врачи говорили, что я никогда не смогу ходить, более того – что жить мне осталось всего год или два. Но случилось чудо, и я стала поправляться! Училась заново ходить, двигать руками, - вспоминает Кристина Бондарева. - Одной ногой я долго не могла наступить на пятку. Как-то мне приснились мои босоножки на танкетке, и я вспомнила ощущения при ходьбе на них. Так и ходила «на танкетке» обеими ногами, а потом потихоньку пятка «научилась» касаться пола, как раньше.

Кристина надеется вырваться из оков болезни и снова зажить полной жизнью

Кристина надеется вырваться из оков болезни и снова зажить полной жизнью

Фото: Предоставлено героем публикации

Надежды на будущее

Чтобы узнать, что же происходит в организме необычной пациентки, нужно сдать несколько дорогостоящих анализов. Сама Кристина сейчас работать не может – в основном ей помогает бывший муж, он оплачивает питание, лекарства, врачей, поездки. Приходится снимать жилье. Пенсия по инвалидности, которую назначили Кристине Бондаревой, не покрывает даже всех расходов на лекарства. Ее родители – пенсионеры, дочке всего 18 лет, ей самой нужна поддержка, помощи ждать больше неоткуда.

Между тем, в Международном медицинском центре имени Бузаева в Уфе уже несколько лет лечат заболевания головного мозга при помощи фокусированного ультразвука. Вот только обследование, операция и проживание, по самым скромным прикидкам, будут стоить не менее, чем 800 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

На одном из конкурсов дочка Кристины выбежала на сцену, чтобы посмотреть, что там подарили маме

На одном из конкурсов дочка Кристины выбежала на сцену, чтобы посмотреть, что там подарили маме

Фото: Предоставлено героем публикации

- Я бы очень хотела продолжать работать: у меня, к примеру, был готов проект для одного из самарских телеканалов, мы даже разработали сценарий «Время с Одри». Предполагалось, что мы будем рассказывать о разных эпохах, книгах, инновациях. Я не знаю, получится ли у меня, но очень хочу пробовать. Правда, иногда у меня левая рука в таком напряжении, что ночами я кричу от боли, - переживает женщина.

Другим так и не реализованным творческим проектом стал сольный альбом. Кристина Бондарева написала стихи, часть из них ее отец положил на музыку. Но сейчас мужчина почти ничего не видит из-за болезни глаз, а потому сочинять и записывать мелодии больше не может. Молодая женщина мечтает подарить песням жизнь, чтобы они могли радовать окружающих.

Девушка продолжает мечтать и верить в чудеса

Девушка продолжает мечтать и верить в чудеса

Фото: Предоставлено героем публикации

- Когда я сейчас вспоминаю, из-за чего плакала раньше, понимаю, какой была глупой. На самом-то деле я была счастлива, только сама этого не понимала, - сожалеет женщина. – Но я хочу верить, мечтать и бороться дальше. Я надеюсь узнать, наконец, что со мной, чтобы поставили точный диагноз, подобрали правильный курс лечения. Найти хорошего психолога, который бы научил меня справляться с эмоциями. А главное – музыканта-соратника, с которым мои песни обрели бы жизнь. Если у кого-то есть желание и возможность мне помочь в лечении и творчестве, то буду рада любой поддержке и помощи.

Помочь Кристине Бондаревой можно переводом на ее карту Сбербанка 5469 0154 6292 0977.

Ее номер телефона 8 903 060 14 63.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

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