"Акрону" необходимы победы, но соперник будет тяжелый ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз на матч «Акрон» — «Торпедо» — 1-1.

21 ноября 2020 года тольяттинский «Акрон» в рамках 23 тура ОЛИМП-ФНЛ принимает на своем поле московское «Торпедо». Фаворитом этой встречи являются гости, но и хозяев не следует списывать со счетов.

«Акрон» в предыдущем матче уверенно обыграл ярославский «Шинник» на выезде. Главный тренер коллектива из Автограда даже возглавил символическую сборную игрового уикенда. Попал в нее и полузащитник Артур Газданов. Он не только забил красивой гол в конце первого тайма, но и сделал результативную передачу на Максима Жестокова во втором. Команде нельзя сбавлять обороты, они на 18 месте, нужно подниматься вверх и, соответственно, набирать очки вне зависимости от соперника.

У столичного клуба свои задачи. Сергей Игнашевич и его подопечные хотят попасть в РПЛ. Нижний Новгород они пока не догонят, но вот на вторую строчку со своей третьей подняться могут вполне. Главное — победить. С составом у «Торпедо» все в порядке. Последние два поединка они выиграли. У черно-белых здорово выглядит атакующая линия. Они наколотили уже 46 мячей. Больше на один только у самарских «Крыльев Советов».

В первом круге в матче этих команд была ничья 1-1. Сейчас букмекеры уверены, что победит дружина Игнашевича. На москвичей коэффициент всего 1,43. На тольяттинцев — 7,4. На ничью — 4,45.

Рассудит «Акрон» и «Торпедо» Сергей Куликов из Саранска. Стартовый свисток на стадионе «Кристалл» в Жигулевске он даст в ближайшую субботу, 21 ноября, в 15:00 по самарскому времени. Игру покажут в «Яндекс.Эфире».