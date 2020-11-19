"Его любили пациенты и коллеги": в Тольятти от тяжелой формы COVID умер замечательный врач

По словам главного врача, Виктор Баранов много работал, часто дежурил.

Кроновирус унес жизнь еще одно выдающего человека. На этой неделе в Тольятти простились с хирургом городской клинической больницы № 5 Виктором Романовичем Барановым.

- Виктор Романович ушел из жизни 14 ноября от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Он был замечательным хирургом, человеком, который проработал в нашей больнице с 1994 года, - рассказал в видео обращении главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц.

Виктор Баранов приехал в Тольятти, когда АвтоВАЗ привлекал специалистов со всей страны.

- Виктор Романович будучи уже опытным хирургом приехал в Тольятти из Молдавии. Он было очень позитивным, открытым и веселым человек, душевный. Прекрасно находил контакт с пациентами, его любили больные. Он был заботливый и внимательный человек. При этом он обладал прекрасными хирургическими навыками, компетенциями, - отметил Николай Ренц.

По словам главного врача, Виктор Баранов много работал, часто дежурил.

- Он работал в ковидном госпитале и не уберегся. Болезнь очень коварная, непредсказуемая. К сожалению, все наши усилия были тщетными. Мы потеряли нашего товарища. Очень тяжело об этом говорить. Потому что хороших хирургов, замечательных врачей – их не много, - говорит Николай Ренц.

Коллеги отмечают, что Виктор Баранов всегда встречал их улыбкой, а работа для него была делом всей жизни.

- Он из врачебной семьи. Его супруга – врач. Оба его сына врачи, младший трудится в нашей больнице в том же отделении хирургии № 1,где работал Виктор Романович, - сдерживая эмоции, рассказывает Главный врач Тольяттинской городской больницы № 5. - Очень тяжело осознавать, что доктор Баранов уже не войдет в палату и не скажет пациентам: «Здравствуйте, как провели ночь». Он не выйдет в приемное отделение к пациенту, которого привезла скорая помощь. Он не войдет в операционную. Весь коллектив больницы искренни скорбит. Мы потеряли замечательного товарища и нам очень тяжело.

Виктор Баранов навсегда останется в сердцах коллег и пациентов. За годы работы он спас не один десяток жизней.

Редакция КП-Самара выражает соболезнования близким и коллегам замечательного врача.