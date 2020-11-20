Кто и как в Самарской области следит за чистотой атмосферного воздуха

Эксперты отмечают, что воздух в Самарской области не стал хуже, а вот контроль его качества возрос в разы

Ежедневные наблюдения проводятся в девяти городах региона на 34 пунктах наблюдений. По предварительным подсчетам специалистов уровень загрязнения воздуха в Самаре останется на уровне прошлого года.

- Ежегодно на стационарных постах в населенных пунктах Самарской области производится отбор и анализ более 207 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в них 33 вредных веществ. На основании этих результатов наблюдений и дается официальная оценка уровня загрязнения, - рассказывает начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» Ирина Усатова. – Полученные данные сравнивают с ПДК (предельно допустимая концентрация). Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха используют и комплексные показатели качества воздуха: ИЗА, СИ, НП, которые учитывают концентрации загрязняющих веществ, число проведения замеров и случаи превышения максимально-разовой концентрации. Уровень загрязнения воздуха определяется для всего города в целом и последние пять лет загрязнение в большинстве городов области - “низкое”. Исключение – Самара.

Специалист отмечает, что областном центре состояние воздуха соответствовало «повышенному» уровню загрязнения. Это связано с тем, что постов мониторинга стало больше в жилых районах, у автомагистралей и крупных промышленных объектов.

В Волгаре такой пост появился в 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В июле 2020 года решили установить еще несколько дополнительных постов для мониторинга по самарской области. Шесть из них в Самаре: Южный город, Мехзавод, Зубчаниновка, Красная Глинка, Управленческий, ул.Партизанская, два в Тольятти, а также в Нефтегорске и Октябрьске.

В Волгаре угрозы здоровью нет

Качество воздуха в микрорайоне Волгарь вызывает немало опасений у местных жителей, но специалисты успокаивают: «Угрозы здоровью нет».

- Наблюдательный пост в Волгаре установлен по всем требованиям, с учетом размещения жилой застройки, расположения наиболее крупных источников выбросов в атмосферу, розы преобладающих ветров. Пост относится к категории «промышленный», соответственно расположен в зоне максимального скопления загрязнения, - рассказала Ирина Усатова.

В достоверности данных специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» уверены. Все оборудование регулярно проверяется независимыми лабораториями. Только в этом году было две внеплановых проверки. Последняя прошла в июле-августе 2020 года. Испытание проводил аккредитованный провайдер – ООО «Центр метрологии, консалтинга и тестирования «Компетентность».

- Ситуация в жилом районе Волгарь находится на контроле у губернатора и Правительства Самарской области, Минлесхоза. Регулярно проводятся совещания с привлечением представителей нашего учреждения и надзорных органов. Сейчас делается все необходимое, чтобы выявить источники загрязнения сероводородом, - обращает внимание Ирина Усатова. - По результатам наблюдений за январь-ноябрь 2020 года уровень загрязнения в данном районе оценивается как «высокий». За это время автоматический пост зарегистрировал 891 случаев превышения нормы сероводородом и один случай – формальдегидом и диоксидом азота. Содержание остальных определяемых веществ находилось в пределах гигиенических нормативов.

КСТАТИ

Сероводород в низкой концентрации не опасен

С июля специалисты отмечают увеличение случаев превышения нормы сероводорода. Чаще всего их фиксируют в безветренную погоду, в ночное и утреннее время. Во многом рост числа превышений связан с тем, что автоматический пост стал работать в непрерывном режиме – пробы отбирают каждые 20 минут.

- Но даже если мы фиксируем превышение, сероводород в такой концентрации для здоровья не опасен. Этот бесцветный газ, тяжелее воздуха. Неприятный запах ощущается, если концентрация в воздухе 0,00043 мг/м3. По данным ВОЗ, при концентрациях ниже 1,5 мг/м3, даже при длительном воздействии, сероводород не может нанести вред здоровью человека. При концентрациях свыше 15 мг/м3 газ ничем не пахнет и вот тогда представляет опасность. Но 15 мг/м3 – это огромные цифры, в сотни раз больше тех, что мы фиксируем, - отмечает Ирина Усова.