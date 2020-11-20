Гранты и помощь именитых наставников вновь разыграют среди российских «Мастеров гостеприимства»

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Владимир Вершинин из Самары в первом сезоне «Мастеров гостеприимства» выиграл с проектом «Экспертный туризм на такси». Энтузиаст предлагает создать новый тариф у перевозчиков: для тех пассажиров, которые хотят поездку-экскурсию. С такой опцией осмотреть российские города смогут не только гости, но и местные жители, которые в современном ритме не всегда готовы выделить день на локальный туризм.

— На «Мастерах гостеприимства» я получил колоссальный опыт. В конкурсе было предусмотрено все до мельчайших деталей. Желаю участвовать и побеждать, не останавливаться на достигнутом, — напутствует автор проекта.

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Анисия Евдокимова из Санкт-Петербурга в туриндустрии не первый год. Занималась приемом иностранцев в России. Началась пандемия — поток исчез. За время карантина специалист придумала новый проект: маркетплейс для российских музеев «Билетариум».

— Такого еще никто не делал! Это прорывная идея, создали за карантин. Скоро запускаем сайт, — вдохновленно рассказывает директор по развитию сервиса.

В конце октября прошел финал конкурса «Мастера гостеприимства». Проект Анисии выиграл грант Ростуризма. На эти деньги сделают мобильное приложение.

— Это как «Букинг», только для музеев! Билет в любой музей России сможете купить в два клика. Частным музеям это интересно как новая точка продаж. Маленьким музеям в регионах мы даем бесплатную возможность продавать билеты в интернете, ведь не у всех есть средства на это. Хотим объединить вообще все музеи в России — это амбициозно! Сделаем рейтинги, отзывы о них, — говорит Евдокимова.

ЧТО ЗА КОНКУРС

Участвовать и побеждать можно во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Победители получают гранты на воплощение своих проектов в сфере туризма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

— Туризм в России сегодня на пороге больших изменений. Нам необходимы новые кадры и проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли. Мы увидели много интересных проектов и я очень рада, что в сфере туризма задействованы яркие, талантливые люди. Только вместе мы поменяем облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее, – рассказала на пресс-конференции перед стартом второго сезона руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

КАК ПРОХОДИТ

Участники регистрируются, а затем снимают видео-визитку о своем городе или регионе. Далее проходят онлайн-тестирование – дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. По его итогам лучших пригласят в очные полуфиналы. Далее кандидаты готовят защиту своих проектов и отбираются в финал.

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Во-первых, организаторы планируют добиться увеличение числа грантов. В первом сезоне победили 62 участника. Четыре лучших проекта получили в общей сложности 5 млн рублей. Организаторы «Мастеров гостеприимства» не намерены снижать суммы грантовой поддержки. Деньги выделяют федеральные ведомства и бизнес.

Во-вторых, в прошлом сезоне участники решали игровые кейсы. В этом предстоит погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны.

Также обновятся пул наставников проекта и города проведения полуфиналов. В первом сезоне принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард, Калининград. В этом году объявят конкурс среди городов на право проведения очных этапов.

ПРО ШАНС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом сезоне для них появился специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». В участники набирают – будущих отельеров, рестораторов и специалистов в сфере туризма. Они будут соревноваться на площадках вузов, где есть профильные специальности.

— Направление будет реализовываться совместно с «Росмолодежью». Молодость, креатив и смелые решения нужны индустрии. Студенты могут применить на практике знания, полученные университетской скамье, познакомиться с другими участниками, приобрести ценный опыт, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте www.welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Стать участником могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям дадут гранты на проекты, помогут со стажировкой в ведущих туркомпаниях страны.