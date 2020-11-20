Туристов старше 65 лет пока просят посидеть дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кронавирус продолжает свое шествие по стране. Без масок и перчаток давно уже не погуляешь по музеям легендарных российских городов. В городах Золотого кольца повсеместно ограничительные меры. Где-то усиливают бригады скорой медицинской помощи, а кто-то ждет туристов, но только со справками об отсутствие опасного вируса. Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 19 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 323

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуации с коронавирусом в этом регионе остается напряженной. Почти каждый день фиксируется новый антирекорд. Так, 19 ноября во Владимирской области выявлено 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В области продолжают действовать ограничительные мероприятия: масочный режим в общественных местах, включая общественный транспорт, соблюдение социальной дистанции, обработка рук и поверхностей дезинфицирующими средствами.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, по поручению Президента в оперативном режиме создаётся система оповещения пациентов о результатах коронавирусных исследований, она должна заработать уже со следующей недели. Идёт активная работа по выстраиванию системы динамического наблюдения за пациентами, которые лечатся от коронавируса на дому. Кроме того в регионе увеличили мощность лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, и продолжают развёртывание специализированного коечного фонда. По данным на 19 ноября мощность коечного фонда - 1549 мест. В области организуют еще один госпиталь, он расположиться на базе больницы города Радужный. Укрепили и кадры службы скорой медицинской помощи.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 755

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 842

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

В Ярославской области за сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 314 жителей региона победили корона вирус. Всего заболевших сейчас — 14410 человек, 70 инфицированных, к сожалению, скончались, а вот 13509 вылечились.

По-прежнему действуют ограничения для тех, кто старше 65 лет. Поэтому возрастным туристам туда пока приезжать не стоит. Кафе и рестораны работают только до 23:00, а в музеи без масок и перчаток не пустят. Массовые мероприятия также под запретом За нарушение ограничений можно получить штраф от одной тысячи до тридцати тысяч рублей для физического лица, от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей - на должностных лиц, а вот юридическим лицам продеться выложить от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5284

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

В Костромской области работают фитнес-центры, разрешены занятия спортом на улице с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров, разрешены прогулки на улице. В общественных местах обязательный масочный режим для всех без исключения. Магазины и предприятия сферы услуг работаю, а вот в кафе и ресторанах есть некоторые ограничения. Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха готовы встречать гостей, но всем, кто приедет, придется сдать текст на ковид или отправиться на самоизоляцию.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5315

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За минувшие сутки в Ивановской области подтвердились еще 15 случаев заражения covid-19. В Иваново заболело 29 человек.

В регионе действует всеобщий масочный режим. Закрыты театры, цирки, аттракционы, ночные клубы. Запрещены корпаративы и другие массовые мероприятия. Под запретом и курение кальянов. А вот торговые центры, предприятия, образовательные учреждения, парки, зоопарки и фитнес-центры. Гостиницы, санатории и пансионаты для тех, у кого есть актуальная справка об отсутствие опасного вируса или наличие антител.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3641

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Подмосковье сохраняется режим самоизоляции для тех, кому за 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Остается и масочный режим. А вот занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров разрешены. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны. Отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Без проблем можно будет посетить любой торговый центр.

В Сергиевом Посаде за сутки выявили 23 заболевших. Музеи не работают. Массовые мероприятия тоже проводить нельзя. Только с разрешения властей, но они его не гарантируют.