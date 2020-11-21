Матч закончился со счетом 0:1. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» не смог удержать ничью в матче с «Торпедо». Пропустили красно-черные в самом конце встречи, играя в большинстве. Представляем вашему вниманию обзор матча 23 тура ФНЛ Акрон – Торпедо 21 ноября 2020, который прошел в Жигулевске на стадионе «Кристалл».

Выдержав стартовый натиск «Торпедо» «Акрон» неожиданно завладел инициативой. Не то чтобы тольяттинцы доминировали на поле, но выглядели очень даже уверенно. Это произошло во многом потому, что «автозаводцы» сами позволили «Акрону» забрать мяч. Тем не менее, игра протекала на встречных курсах.

«Торпедо» как-никак один из лидеров ФНЛ, команде просто положено по классу и турнирному положению создавать острые моменты. Амур Калмыков и Александр Рязанцев то и дело мелькали у ворот «Акрона», один раз засветился Дмитрий Редькович. Последний вообще получил мяч в центре штрафной тольяттинцев совершенно один, но этим не воспользовался и пробил головой мимо ворот.

Самый, пожалуй, опасный момент у ворот хозяев был у Константина Кертанова. Рязанцев отрезал всю оборону «Акрона» одним пасом и вывел Кертанова к воротам красно-черных. Однако тот шансом не воспользовался – мяч пролетел рядом со штангой.

«Акрон» отвечал выпадами Артема Делькина и проходами Артура Газданова. Однако тольяттинцам катастрофически не хватало мастерства и везения.

В порядке были и вратари обоих команд – Юрий Нестеренко у «Акрона» и Виталий Ботнарь у «Торпедо». Они властвовали в своих вратарских и штрафных и не давали нападающим соперников чувствовать себя вольготно.

Второй тайм протекал по похожему сценарию: команды обменивались атаками, но чуть острее были тольяттинцы. Самый опасный момент в матче был у Артема Делькина. На 79 минуте форвард «Акрона» выскочил один на один с голкипером «Торпедо», обыграл его, пробил по пустым воротам… и не попал. За голову тогда схватились все – и игроки «Акрона», и тренеры и футболисты «Торпедо» - из-за такого привоза.

За восемь минут до конца матча «Торпедо» осталось в меньшинстве. Прямую красную получил Владислав Адаев. Сделал он это спустя четыре минуты после выхода на поле.

Казалось, теперь-то тольяттинцы возьмут свои очки – одно-то уж точно. Однако у «Торпедо» было на этот счет свое мнение. На 89 минуте Денис Баланюк плотным ударом низом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот и похоронил надежды «Акрона» на позитивный исход встречи – 0:1.

Эта победа позволила «автозаводцам» обогнать «Крылья Советов» в турнирной таблице и выйти на второе место. «Акрон» же остался в зоне вылета - на 18-ой строчке.