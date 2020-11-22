Умирают каждый день: кто чаще всего становился жертвами коронавируса в ноябре в Самарской области

В регионе посчитали число жертв коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот ноябрь в Самарской области уже назвали черным - в последний осенний месяц число смертей от коронавируса выросло. Всего за 22 дня уже умерли 105 человек. За восемь месяцев - 383 смерти. То есть почти треть всех смертей пришлась именно на ноябрь. При этом за два осенних месяца скончались 153 человека. А с начала пандемии - 125 человек.

В ноябре коронавирус стал наиболее опасным для женщин. Две трети всех пациентов - представительницы прекрасного пола. 65 женщин стали жертвами коронавируса за эти дни и 35 мужчин.

По-прежнему опаснее всего коронавирус для жителей старше 60 лет. Смертность в этой категории наиболее высокая: 29 смертей зафиксированы среди людей старше 80 лет, еще 29 - от 60 до 70 лет, а 22 человека - от 70 до 80 лет.

Самой молодой жертве коронавируса в ноябре 2020 года было 40 лет. В основном, у подавляющего числа погибших от COVID-19 были какие-то дополнительные заболевания. В основном заболевают "сердечники", люди с проблемами эндокринной системы. Из наиболее редких причин, сопутствующих тяжелому течению коронавируса, онкология, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и пищеварительной системой.

При этом и выздоровевших становится больше: за неделю с 16 по 22 ноября вылечились 1635 человек, у которых был диагностирован коронавирус. В сутки в ноябре выявляют более 200 новых пациентов ежедневно.

Также в ноябре было принято решение об обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет - как раз для того, чтобы снизить заболеваемость и смертность в этой группе. По данным специалистов Роспотребнадзора, добиться этого результат получилось: на 12% снизилась заболеваемость пневмониями среди представителей этого возраста. Именно поэтому самоизоляцию для тех, кому стукнуло 65 лет, продлили до 6 декабря 2020 года.