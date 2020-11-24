Тариф на проезд в общественном транспорте в Самаре вырос до 33 рублей. Объясняем, что это значит

Новое постановление вызвало обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте самарской горадминистрации опубликовали документ, который официально вносит изменения в регулируемый тариф на перевозки пассажиров общественным транспортом. Об изменениях мы уже писали ранее. Они касаются регулируемого тарифа, который используется для расчета субсидий предприятиям муниципального транспорта. Рассказываем, что это значит, почему изменения вступают задним число - с 1 октября, и как это скажется на стоимости билета для пассажира.

Что увеличивают?

с 30 до 33 рублей увеличивается именно размер регулируемого тарифа. Это та стоимость пассажира, исходя из которой ведется расчет субсидий для перевозчиков. Они получают "доплату" до нужной суммы за льготников и за пассажиров, которые платят установленную цену билета. Регулируемый тариф - это некий компромисс между администрацией, устанавливающей цену, которую она готова платить за услугу перевозки людей, и мнением перевозчика, который, в свою очередь, высчитывает экономическую целесообразность.

Увидеть полностью постановление можно здесь. Именно в него вносятся изменения

Люди будут платить больше?

Тарифы для расчета с пассажирами оговорены в приложении №2 к документу. Они составляют 32 рубля при расчете наличными, 29 рублей при пользовании банковской или транспортной картой. Эти тарифы не менялись.

Зачем власти увеличивают тариф? Нас ждет повышение?

Как ранее объяснили эксперты, администрации необходимо распределить субсидии между перевозчикам, чтобы поддержать их, как наиболее пострадавшую от пандемии отрасль. Для этого даже не придется увеличивать размер бюджетных средств на это - просто планируемый размер субсидий предприятия получат, перевезя меньше пассажиров.

Новый регулируемый тариф будет действовать задним числом, с 1 октября. Проект появился в конце октября, спустя месяц документ подписан и официально вступает в силу. Действовать тариф будет до 31 декабря 2020 года.

Пока в планах увеличения стоимости билетов для пассажиров нет. Об этом упоминали в рамках разработки системы интеллектуального регулирования транспортной обстановки в Самаре. Но тогда речь шла об увеличении цен параллельно с созданием пересадочных билетов.