В Самаре вырос тариф на перевозки в общественном транспорте

В регионе увеличат регулируемые тарифы на перевозку пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выросли регулируемые тарифы на перевозки в общественном транспорте - с 30 до 33 рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Проект постановления подготовлен 29 октября, но действовать он будет на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Что значит это изменение? Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в общественном транспорте, субсидируются из бюджета. Им "добавляют" денег за перевозку каждого пассажира. Заботу о льготниках берет на себя государство, также государство "доплачивает" за тех, кто едет по установленной цене билета. Разницу между ней и регулируемым тарифом и платят перевозчику из бюджета, чтобы поддержать его.

Сейчас стоимость проезда для 1 пассажира - 29 рублей. Регулируемый тариф - 30 рублей за пассажира и столько же за провоз багажа. То есть за каждого пассажира город доплачивал ТТУ или Самараавтогазу по 1 рублю.

Сейчас тариф хотят увеличить, чтобы поддержать максимально пострадавшую от пандеми отрасль. Как отмечают составители документа, плановый показатель по количеству пассадиров в этом году значительно изменится. При этом авторы документа уточняют, что дополнительных затрат бюджет не понесет: просто планируемый размер субсидий предприятия получат, перевезя меньше пассажиров.

Такой тариф будет действовать с 1 октября по 31 декабря. Цены для пассажиров увеличивать не будут.