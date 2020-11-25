Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 25 ноября 2020 года

Весь общепит в городах Золотого кольца работает только днем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Путешествовать в эпоху пандемии – дело трудно и хлопотное. Нужно учитывать все факторы, в том числе эпидемиологическую ситуацию в месте, куда вы собрались. Города Золотого кольца не исключение. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольце на 25 ноября 2020 года.
Во всех городах есть ограничения, но в каждом свои. Все потому, что эти самые города относятся к разным регионам. Например, в Сергиевом Посаде закрыты музеи. Город находится в Подмосковье, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в стране, поэтому то, что музеи закроют свои двери, было ожидаемо. Исключение составляют парковые территории этих самых музеев.
Помимо этого, в Подмосковье запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями и закрыли на ночь рестораны, бары и прочие подобные заведения.
Во всех остальных городах по ночам тоже не получится посидеть за кружкой горячего шоколада или стаканом пенного. А в Иванове, помимо всего прочего, у вас запросят справку, что вы не привезли в город коронавирус. В том же самом Иванове, кстати, чтобы не допустить распространения заразы, сделали рабочий день с 10 утра, поэтому в ранние часы общественный транспорт более-менее свободен.
Никто при этом не отменял масочный режим. Соберетесь в поездку, запаситесь масками, перчатками и антисептиками. Они вам пригодятся. Однако, если есть такая возможность, лучше путешествие отложить до более спокойных времен.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 361 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Подробнее о ситуации в регионе
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 783 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 909 (+12)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
О ситуации в регионе читайте здесь
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5669 (+78)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5521 (+43)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3912 (+93)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30