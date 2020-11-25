Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 25 ноября 2020 года

Весь общепит в городах Золотого кольца работает только днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путешествовать в эпоху пандемии – дело трудно и хлопотное. Нужно учитывать все факторы, в том числе эпидемиологическую ситуацию в месте, куда вы собрались. Города Золотого кольца не исключение. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольце на 25 ноября 2020 года.

Во всех городах есть ограничения, но в каждом свои. Все потому, что эти самые города относятся к разным регионам. Например, в Сергиевом Посаде закрыты музеи. Город находится в Подмосковье, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в стране, поэтому то, что музеи закроют свои двери, было ожидаемо. Исключение составляют парковые территории этих самых музеев.

Помимо этого, в Подмосковье запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями и закрыли на ночь рестораны, бары и прочие подобные заведения.

Во всех остальных городах по ночам тоже не получится посидеть за кружкой горячего шоколада или стаканом пенного. А в Иванове, помимо всего прочего, у вас запросят справку, что вы не привезли в город коронавирус. В том же самом Иванове, кстати, чтобы не допустить распространения заразы, сделали рабочий день с 10 утра, поэтому в ранние часы общественный транспорт более-менее свободен.

Никто при этом не отменял масочный режим. Соберетесь в поездку, запаситесь масками, перчатками и антисептиками. Они вам пригодятся. Однако, если есть такая возможность, лучше путешествие отложить до более спокойных времен.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 361 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Подробнее о ситуации в регионе

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 783 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 909 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

О ситуации в регионе читайте здесь

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5669 (+78)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5521 (+43)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3912 (+93)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30