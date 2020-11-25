Сотрудник УФСИН спас бабушку, которая умирала в запертой квартире в Сызрани

Алексей Чирков отозвался на просьбу из другого региона и спас человека

Героическим поступком на днях отметился 32-летний Алексей Чирков. Сотрудник следственного изолятора № 2, расположенного в Сызрани, спас пожилую женщину, которая умирала в запертой квартире. В региональном УФСИН «КП-Самара» рассказали подробности этого случая.

Лейтенант вечером вернулся с дежурства в СИЗО, собирался спокойно отдохнуть с семьей, когда на его мобильный поступил звонок. Внучка соседки по лестничной площадке переживала, что ее бабушка Вера не выходит на связь с самого утра. Она попросила Алексея проверить, все ли в порядке.

Офицер отозвался и побежал в соседнюю квартиру. Благо, ключ у него был — его Чирковым оставляли на непредвиденный случай, так как родственники пенсионерки проживают в другом регионе. Сначала он постучал, но ответа не добился. Потом попытался открыть дверь, но та оказалась заперта изнутри.

— Я рассказал об этом ее внучке. Она попросила открыть дверь любыми способами как можно скорее, так как ее бабушке давно нездоровилось, — вспоминает Алексей. — Я связался с участковым, предупредил его и в присутствии соседей вскрыл замок с помощью инструментов.

Мужчина зашел внутрь и увидел, что хозяйка жилплощади лежит на полу и не подает признаков жизни. Он попытался привести ее в чувство и сразу вызывал бригаду скорой помощи. Бабушку Веру госпитализировали. Как оказалось, у нее случился инсульт, но благодаря своевременной реакции Чиркова ее удалось спасти. Сейчас пострадавшая проходит курс восстановления.

— Готовность прийти на помощь — одно из лучших человеческих качеств. Отзывчивость и неравнодушие лейтенанта Чиркова достойно уважения, — отметил начальник областного УФСИН России Рамиз Алмазов.

Поступок Алексея не остался незамеченным. Помимо благодарностей от родных Веры, руководители по службе обещали ему обязательное поощрение.