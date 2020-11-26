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Робот-доктор, новые опасные районы: самые важные новости коронавируса к этому часу в Самарской области

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 26 ноября 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Коронавирус не должен пройти. Но это пока не точно

Коронавирус не должен пройти. Но это пока не точно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый негативный показатель по заболевшим за осень, новые очаги и опасные районы,а еще - автоволонтеры на дорогах. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 26 ноября 2020 года читайте в нашем материале.

Статистика: точные данные

Еще 240 случаев коронавируса прибавилось к общей статистике за последние сутки. Семь человек умерли.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 21 115 человек. Больше всего - в областной столице и автограде. Но не отстают Сызрань и Новокуйбышевск. Появились и новые опасные районы: Большеглушицкий район, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Елховский - здесь больше 7 заболевших в сутки и это не картина одного дня. Впрочем, в Кинель-Черкасском и в самом деле не все благополучно: здесь уже 399 заболевших, быстрыми темпами прибавляется число пациентов с COVID и в Отрадном.

Всего же умерли 396 человек: в последние сутки снова практически все старше 70 лет и лишь один мужчина 44-летний, у него были болезни сердца и эндокринной системы.

Министр о кислороде

Кислород для оснащения коронавирусных госпиталей производят тольяттинские химики. В стационарах в день используют более 60 тонн кислорода, а в месяц - тысячу тонн жидкого кислорода. Почти 70% развернутых коек оснащены подачей кислорода.

- В самарских стационарах есть более 500 передвижных концентраторов, через которые больным поступает очищенный кислород из воздуха. Они подходят пациентам со среднетяжелым течением болезни. При необходимости такие устройства могут передаваться с этажа на этаж, с ними можно лечиться на дому. Еще около 400 мобильных концентраторов планируется приобрести в ближайшее время на случай непредвиденных ситуаций, - рассказал Армен Бенян.

Робот, информацию собирающий

Проверять состояние пациентов с коронавирусом будет робот. Специальная программа будет обзванивать больных и собирать информацию об их самочувствии - о температуре, одышке, боли. Поэтому, услышав в трубке металлический голос, не стоит пугаться. Лучше выложить всю правду и ждать рекомендаций врача. Они будут основаны на полученных от робота данных.

Автоволонтеры вышли в путь

В Самарской области работают более 600 добровольцев. Они помогают людям, которые находятся на самоизоляции, и медикам: на своих личных автомобилях автоволонтеры отвозят боксы с тестами на коронавирус в лабораторию и доставляют врачей к пациентам.

Кстати, люди старше 65 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции, могут обратиться за помощью по телефону региональной горячей линии: 8 800 505 78 63.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Самарской области: последние новости

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