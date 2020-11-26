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«Только изверг способен на такое»: мужчине, который убил полуслепого дедушку под Самарой, вынесли приговор

Родные 85-летнего Анатолия Волкова до последнего надеялись найти его живым, но завернутое в плед тело нашли охотничьи собаки
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Анатолию Волкову было 85 лет, убийцу он очень хорошо знал

Анатолию Волкову было 85 лет, убийцу он очень хорошо знал

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Убийство никого не оставило равнодушным

Жестокое убийство Анатолия Волкова никого не оставило равнодушным. Еще бы — 85-летнего безобидного пенсионера, который видит только на один глаз, зверски изрезали ножом, завернули в плед и выбросили в лесу. Накануне, 25 ноября, обвиняемому в этой зверской расправе вынесли приговор.

Все случилось чуть больше года назад. 7 ноября 2019-го Анатолий Иванович вместе со знакомыми перевозил оградки. Затем он отправился в гости к 60-летнему Владимиру Малышеву, также принимавшему участие в поездке. После этого Волкова никто не видел.

— 8 ноября мне позвонил брат Сашки, который был с ними, и сказал, что отец куда-то пропал. Мы выехали в Кинель к Вовке, но он не открыл. Поехали уже вместе с полицией к нему на другой адрес — и снова никого. 9 числа он открыл дверь, но сказал, что не знает, где дядя Толя, — вспоминает сын погибшего Геннадий.

Подозрения у Волкова-младшего вызывала «Газель» хозяина дома. Снаружи вся испачканная, на колесах земля и непонятные бордовые пятна, а внутри — чистая как стеклышко, будто только помыли.

Почти железные доказательства

Малышева допрашивали и даже задержали для выяснения причин. Впрочем, родственники Анатолия Волкова надеялись, что тот все-таки вернется. Но 12 ноября охотничьи собаки наткнулись на завернутый в плед труп пропавшего — за лесополосой, рядом с озером Камышное. След насилия на теле были явными. Владимира вскоре отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, но улики оказались весомыми. Так, грязь на колесах его авто совпала с грунтом, изъятым с места обнаружения тела. На фоне полтона, в которое был завернут убитый, с электроприбором в 2015 году позировала сожительница злоумышленника, есть видеозапись, это подтверждающая. Еще одно доказательство — в багажном отделении машины фигуранта, на пороге его жилища, между входной дверью и комнатой, и в песке во дворе обнаружены следы крови, совпадающей по характеристикам с жертвой.

Обвиняемого отправили в колонию строгого режима, но пока он еще находится в СИЗО

Обвиняемого отправили в колонию строгого режима, но пока он еще находится в СИЗО

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не остались без внимания и показания свидетелей, а также тех, кто знает задержанного. Его описывают как человека вспыльчивого, который вполне мог во время пьяной ссоры наброситься с кулаками на оппонента. Но даже товарищи Малышева не понимают, как тот нанес столько ножевых ранений полуслепому дедушке, который явно слабее. По их словам, только изверг способен на такое. К слову, орудие убийства так и не найдено.

9 лет вместо 12

В Кинельском городском суде дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Они вынесли единогласный вердикт — виновен.

— Государственное обвинение предлагало в судебных прениях меру наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Приговором суда назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск — он обязан выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Наталия Рагуля, участвовавшая в процессе.

Вердикт есть, но в законную силу он еще не вступил. Не исключено, что обжаловать его попытаются и осужденный, и обвинители. Для принятия решения у них есть 10 дней.

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