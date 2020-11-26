Профессор в тылу: в Самаре начал работать центр телемедицины для больных COVID. Что это?

На связь с преподавателями, профессорами, докторами наук Фото: Вячеслав СОРОКИН

У профессора СамГМУ, доктора наук Петра Лебедева в пандемию забот прибавилось. К научной и преподавательской деятельности добавилась еще и должность консультанта в центре телемедицины. Его совсем недавно открыли в одном из корпусов университета и теперь именно сюда слетаются вопросы ото всех мобильных бригад, разъезжающих по городу. Вчерашние студенты часто впервые оказываются один на один с пациентом с тяжелой патологией и иногда сомневаются в назначении – именно в таком случае им на помощь приходят более опытные товарищи. Связь – виртуальная, через планшет.

"Обстоятельства могут быть разными"

Буквально несколько минут назад за помощью к преподавателям обратилась врач, которая прямо сейчас находится у пациента. У 28-летней беременной девушки на седьмом месяце - коронавирус. Из симптомов - температура и кашель с гнойной мокротой. Врачу понадобилась консультация, что именно прописать, опираясь на симптомы и общую ситуацию пациента.

Профессорско-преподавательский состав за считанные минуты оценил положение: специалисты поделились мнениями, даже успели немного подискутировать и рекомендовали конкретные препараты с учетом их наличия у врача и пациента и уже смоделировали дальнейшее решение. Конечно, такая помощь врачам на местах просто неоценима.

Сам Петр Лебедев уверен, что в условиях пандемии помогать пациентам и врачам, которые работают на местах - это долг работников медицинской сферы. Поэтому он пошел работать в открывшийся в университет телемедицинский центр.

- Конечно, это наш долг. Нас интересует возможность оказывать реальную помощь практическому здравоохранению. Во многом этот формат обусловлен и собственным желанием участвовать в лечебном процессе, - сказал Лебедев.

Сам он имеет три сертификата - терапевта, кардиолога и врача функциональной диагностики, и может оценить пациентов с разных сторон. И уверен, что благодаря работе центра врач на месте сможет получить разноплановую консультацию и поддержку для постановки более точного диагноза и эффективного лечения.

Центр работает с мобильными бригадами врачей, которые выезжают к пациентам со средней степенью тяжести заболевания. Как рассказал руководитель центра, заведующий кафедры семейной медицины, доктор медицинских наук, профессор Виталий Купаев, врачам мобильных бригад приходится сталкиваться с разными случаями: да, их отправляют только к средне-тяжелым пациентам, но это не значит, что в процессе осмотра и консультации не появится каких-то новых обстоятельств.

-Могут возникать проблемы корректировки сопутствующих заболеваний, в результате чего возникает потребность консультации с более высококвалифицированным специалистом. Профессорско-преподавательский состав СамГМУ нашел возможность консультировать бригады через телемедицинский центр, - рассказывает Виталий Купаев.

Вызов идет через защищенный канал связи. Консультация проходит в виде консилиума, когда можно услышать мнение коллег, являющихся специалистами в разных областях. Решение консилиума фиксируется в медицинской карте пациента. Вопросы в основном задают про тактику лечения, назначении медикаментов, реабилитацию пациентов после коронавируса.

Консилиум готов работать круглосуточно

В полном объеме телемедицинский центр начал работать в среду, 25 ноября. Там трудятся 12 специалистов из числа профессорско-преподавательского состава университета. Это терапевты, кардиологи, эндокринологи, реаниматологи, хирурги.

По словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, вопроса о том, что специалисты отрываются от своей основной деятельности, нет.

- Это глобальный вопрос вовлеченности в процесс здравоохранения, в реальную помощь, - сказал ректор, отметив, что вуз с первых дней пандемии участвует в работе с пациентами с коронавирусом. Так, сейчас в клиниках СамГМУ развернуто 300 ковидных коек, а студенты и сотрудники привлекаются к реальной работе в ковид-госпиталях.

В центре задействовано 12 человек, которые работают с 10 утра до 18-ти часов вечера. Пока звонки поступают от бригад из двух поликлиник города - 1-й и 15-й. Всего в городе планируется создать порядка двухсот бригад, когда это будет сделано, в центре ожидают по 20-30 звонков в день. Как отметил Колсанов, центр в любой момент может перейти на круглосуточный режим работы. Многие специалисты, не задействованные сейчас в консультациях, готовы присоединиться к работе центра.

Как рассказал Виталий Купаев, в центр уже звонили студенты, которые привлечены к работе с пациентами с коронавирусом.

- Многие, кто выезжают на вызовы - это наши ученики, мы их узнаем. У нас сразу устанавливается доверительное общение, с полуслова понимаем друг друга, - сказал Купаев.

Студенты работают с пациентами средней степени тяжести, выезжают к ним на дом. У врачей специальные планшеты, через которые они выходят на связь с центром. Видео с врачом выводится на большой экран, после чего высоквалифицированный коллектив сообща решает, какие применить лекарства, нужны ли дополнительные обследования и что порекомендовать для реабилитации.

Уточнить диагноз онлайн

Как отмечает Петр Лебедев, работа в подобном формате сохранится и после пандемии. Такая методика, по его мнению, является скорее следствием новых веяний в коммуникации, чем результатом пандемии.

- Если раньше мы много информации получали от осмотра пациентов, то теперь получаем сведения из истории болезни и инструментальных методов визуализации, такие как компьютерная томография, МРТ, ультразвуковые исследования, - сказал профессор, отметив, что все эти данные можно получать на расстоянии.

- Один врач находится у постели пациента и передает информацию в наш центр, здесь консилиум имеет полный набор информации, который позволяет решить проблемы пациентов. Экспертное мнение имеет важное значении в процессе лечении. Мы ожидаем, что это сделает диагнозы более точными и улучшит исходы заболеваний, - добавляет Лебедев.

Возможно, в дальнейшем подобные консилиумы будут помогать врачам и с другими пациентами - когда заразившихся станет как минимум меньше. Но, судя по последним данным, момент этот наступит не скоро. В среду в регионе зарегистрировали 240 новых случаев, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Всего же заразились 21 115 человек.