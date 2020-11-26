В Самаре и Сызрани в частных домах появился скоростной интернет

Жители загородных локаций получили быстрый интернет

В Самарскую область активно приходит «Загородный интернет». Первый этап проекта по строительству сети широкополосного интернета в коттеджных поселках и пригородных зонах реализовал «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru) за счет собственных инвестиций. Благодаря этому интернет появился в Красноярском, Волжском, Кинельском, Сызранском и других районах.

Три главных направления запуска интернета по технологии GPON - это Зубчаниновка, Смышляевка и сызранский район Металлистов. 39 тысяч метров оптоволокна проложили внутри домов и в виде магистралей. Теперь техническую возможность для подключения к интернету на скорости 500 Мбит/с получили сразу более 6700 домохозяйств. Интернет подключается по оптическому каналу, который не зависит от перепадов и отключения электричества и позволяет достичь высоких скоростей.

Теперь, благодаря этому проекту, жители частного сектора получили равные возможности с жителями крупных городов и могут не только серфить в интернете, пользоваться госуслугами, учиться дистанционно и работать на «удаленке», но и смотреть цифровое ТВ, видеоконтент на платформе «Дом.ru Movix», воспользоваться системой «Умный дом» с датчиками газа, воды, дыма, движения, открытия окон и дверей, а также видеонаблюдением и индивидуальным видеодомофоном, с возможностью управления через приложение в смартфоне.

- Интернет – основа современных коммуникаций. «Дом.ru» расширяет зону охвата оптическими сетями и радиодоступом, обеспечивая жителей пригорода всем спектром современных телеком-услуг. В целом по региону в 2021 году мы планируем подключить еще 60 000 домохозяйств в частном секторе, – прокомментировала эти новшества Евгения Горевая, директор межрегионального филиала НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

В компании также отметили, что развитие загородной телеком-инфраструктуры – это часть проекта по массовому строительству сетей связи по всей стране. В 2021 году компания продолжит реализацию проекта, обеспечив доступ в интернет еще для 550 000 домохозяйств по всей России.