Пустились во все тяжкие: в Самарской области химики-самоучки наварили наркотиков на 19,5 млн рублей

Оба подозреваемых жили в Отрадном и дружили много лет Фото: соцсети

Дениса Филиппова и Эрика Маргаряна недавно присяжные признали виновными по всем статьям. По версии следствия, пара друзей из небольшого города Отрадный под Самарой изготовила более 14 кг наркотиков для интернет-магазина, который работал на Центральный федеральный округ и Поволжье. Как люди без образования едва не стали миллионерами, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Добряк и человек-невидимка

Денису Филиппову 36 лет, он из Отрадного, в последнее время работал дворником. Его друг – Эрик Маргарян в свои 33 года вообще не имеет паспорта, но это не мешало ему работать на стройке, чтобы содержать возлюбленную и двоих детей.

Оба мужчины сейчас – на скамье подсудимых по громкому делу об изготовлении наркотиков внутри обычного гаража.

Напомним, громкое задержание полицейские провели в прошлом году: тогда сообщалось об изъятии 20 кг синтетических наркотиков и более 120 кг прекурсоров, то есть веществ для изготовления синтетических наркотиков.

Родители и друзья были в шоке: родные Дениса Филиппова, к примеру, до сих пор уверены, что произошла какая-то ошибка, и он не способен на подобное. Сам молодой человек позже сознался: да, виноват, теперь понимаю, что зря во все это ввязался.

При обыске полицейские изъяли более 14 кг синтетических наркотиков Фото: принтскрин видео.

Четкие инструкции

История эта началась прошлой зимой, когда у Дениса и Эрика были проблемы с деньгами. Первым, по версии следствия, выход нашел Эрик Маргарян: он просто опубликовал в интернете свою анкету, и вскоре с ним связался интернет-магазин. Вскоре Эрик понял, что его работодатель занимается наркотиками, но, когда его друг Денис пожаловался на тотальное безденежье, он не постеснялся предложить ему такой заработок. Так Денис неожиданно для себя «записался» в химики.

До этого молодой человек много чем занимался, в том числе считался неплохим ювелиром, хотя кто и когда научил его премудростям этой профессии, так и осталось неизвестным. В этот раз учиться ему пришлось быстро, зато по очень подробной инструкции.

Работодатель прислал полный список оборудования, которое может понадобиться, и даже указал места тайников, где можно найти необходимые для его покупки суммы. Уже в конце февраля Денис получил химические воронки, респираторы, специальные костюмы, мерные стаканы и даже специальный химический реактор из города Выборг. Вещества, из которых можно произвести наркотики (прекурсоры), частично пришлось заказывать в интернете. Остаток необходимого прислал работодатель. Как и пошаговую инструкцию, где понятным языком объяснялся каждый из этапов процесса.

Денис арендовал гараж, завез туда оборудование и всего через неделю стал счастливым обладателем огромной массы наркотиков. При обыске в гараже полицейские изъяли 10 с лишним кг мефедрона, на квартире – еще 3 с небольшим, плюс 1,2 кг другого наркотика – N-метил-эфедрона. Если исходить из того, что доза грамм мефедрона стоит в среднем 1500 рублей, то мужчины только на нем могли заработать 19,5 млн рублей. Конечно, их работодатель львиную долю дохода забрал бы себе, но и «химикам» осталось бы предостаточно.

"Работодатель" прислал "химикам" деньги и список того, что понадобится для того, чтобы изготовить наркотики Фото: принтскрин видео.

Виноваты, как не крути

- Маргаряну и Филиппову было предъявлено обвинение в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

В Самарский областной суд это дело поступило в июле 2020 года, подсудимые просили, чтобы их судьбу решал суд присяжных.

Эрик Маргарян все отрицал, Денис Филиппов брал всю вину на себя и утверждал, что его друг был не при чем. Однако переписки в мессенджере Xabber и другие доказательства подтверждали версию следствия о том, что Маргарян контролировал действия своего друга и давал ему ценные указания, которые тот выполнял.

Как сообщила Наталия Рагуля, на днях суд присяжных вынес единодушный обвинительный вердикт в отношении обоих подсудимых, их признали виновными по всем статьям без снисхождения. 2 декабря государственное обвинение выскажет свою позицию относительно наказания, которое может быть назначено Филиппову и Маргаряну.

По закону им грозит пожизненное лишение свободы. Между тем, кто руководил их действиями и скрывался под ником «Чапара», так и осталось неизвестным, следствие по этому факту продолжается..

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