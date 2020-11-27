Премия Дарвина: в Оренбурге мужчина решил прикурить в лифте и поджег себя

Пострадавший с ожогами доставлен в четвертую городскую больницу Фото: принтскрин видео.

Пятничным утром, 27 ноября, на проспекте Победы в Оренбурге было неспокойно. В доме №149/2 едва не сгорел в лифте неизвестный мужчина. Винить в этом он может только самого себя.

Произошедшее попало на камеру наблюдения, видео уже стало вирусным в социальных сетях. Человек зашел в кабину на 16 этаже. В руках у него был стакана, по всей видимости, с крепким спиртным напитком, а во рту сигарета. Судя по кадрам — не зажженная.

— Похоже, что ему было скучно ждать спуска вниз, и он решил проверить — горит ли содержимое бокала. Загорелось, да еще как! — делится с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Вадим П.

Незнакомец засуетился, расплескал жидкость, и происходящее приняло опасный оборот. Инициатор возгорания пытался его ликвидировать, снял свою куртку, тушил ею, но все тщетно.

— Спустя несколько секунд он стал задыхаться и терять сознание, практически упал. К этому моменту он сам уже загорелся. Наверное, из-за пламени в лифте закончился воздух, — продолжает наш собеседник.

На счастье любителя экспериментов, поездка закончилась быстро, двери открылись. Он еле выполз наружу, отчаянно пытаясь раздышаться. Куртка прилипла к ногам.

— Помимо того, что он мог задохнуться, он получил ожоги. По предварительной версии, не менее 30 % тела. Сейчас пострадавший в больнице, — отмечают местные правоохранители, которые уже начали проверку по факту случившегося.

Добавим, что на месте также работали сотрудники ГУ МЧС по региону. У них теперь тоже есть вопросы к потерпевшему.