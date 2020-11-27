В первом круге «Оренбург» обыграл «КС» на «Самара Арене» 1:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 25 тура ФНЛ Оренбург – Крылья Советов 29 ноября 2020 – 1:1.

В центральном матче 25 тура Футбольной национальной лиги сыграют два лидера сезона, два выходца из РПЛ и два непримиримых соперника – «Оренбург» и «Крылья Советов». Матч пройдет в воскресенье, 29 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени (16:00 по уральскому, 15:00 по самарскому).

«Оренбург» до недавнего времени уверенно шел на 1-2 месте в турнирной таблице, но после нескольких досадных осечек подопечные чешского специалиста Марцела Лички опустились на четвертое место. От «Крыльев» «Оренбург» отстает на два очка.

Самарцы расположились на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ. По очкам у команды Игоря Осинькина равенство с «Торпедо», но «автозаводцы» обходят волжан по дополнительным показателям – личным встречам.

Та самая осечка, которая отбросила «Оренбург» на четвертое место, случилась в матче с «Аланией». «Горожане» проиграли во Владикавказе 1:2. Это второе поражение оренбуржцев в этом сезоне и лучший показатель в лиге. Первым же, кто сумел забрать три очка у команды Марцела Лички, был «Енисей». При этом у «Оренбурга» слишком много ничьих в этом сезоне - восемь, есть даже с командами из подвала турнирной таблицы. Для сравнения – лидирующий «Нижний Новгород» с начала сезона сыграл вничью только три раза, а «Крылья Советов» и «Торпедо» - по четыре.

«Крылья» не проигрывают с начала ноября. Последний раз поражение команде Игоря Осинькина нанесло «Торпедо». После этого была одна ничья с «Краснодаром-2» и четыре победы. Две из них получились волевыми – с «Велесом» и «Чайкой». Обе встречи закончились со счетом 2:1.

От «Крыльев» ждут гораздо большего, чем третье место в ФНЛ. Однако пока команду лихорадит. Самарцы плохо играют с прямыми конкурентами. Кроме поражения от «Торпедо», «Крылья» проиграли и «Оренбургу», причем на своем поле. Матч первого круга между этими командами закончился со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Скорее всего, игра получится вязкой и не самой результативной. Команды обменяются голами и разойдутся миром. Ставлю на ничью 1:1.