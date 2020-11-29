Игра начнется в 14:00 по московскому времени (16:00 по уральскому, 15:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Центральный матч 25 тура Футбольной национальной лиги - «Оренбург» - «Крылья Советов» на стадионе «Газовик». Это противостояние двух претендентов на РПЛ, которые только в прошлом сезоне вылетели из высшего дивизиона.

Обе команды идут на верху турнирной таблицы, но вне зоны повышения в классе. «Крылья Советов» занимают третье место, уступая московскому «Торпедо» только по личным встречам. «Оренбург» расположился следом. От «Крыльев» подопечные чеха Марцела Лички находятся на расстоянии меньше одной победы – в двух очках.

Лидирует же в ФНЛ «Нижний Новгород», который опережает самарцев на пять очков, а оренбуржцев – на семь.

Статистика личных встреч в пользу «Оренбурга» - пять побед «горожан» против четырех у самарцев. Еще четыре игры завершились вничью.

В последнее время противостояние соседей «Оренбурга» и «Крыльев» почти превратилось в дерби. Матчи всегда носили принципиальный характер и зачастую были переполнены борьбой и огнем. Чего стоит последняя игра соперников в Премьер-лиге, когда матч прервался потасовкой, а главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович получил дисквалификацию.

В ФНЛ команды встречались пять раз. И здесь равенство в цифрах – дважды сильнее были самарцы, дважды – оренбуржцы. Еще одна игра закончилась вничью.

В командах всегда хватало игроков, которые переходили из «Оренбурга» в «Крылья» или в обратном направлении. Сейчас, пожалуй, главный из таких – голкипер самарцев Евгений Фролов. Он перебрался из «Оренбурга» в «Крылья» транзитом через «Сочи» и сейчас является любимчиком самарских болельщиков. Когда-то именно он положил начало самому крупному поражению «КС» от «Оренбурга», взяв пенальти от Срджана Мияйловича в матче в 2018 году. После этого «горожане» разбили «Крылья» на «Самара Арене» 3:0. 28 февраля 2020 года Фролов снова потащит пенальти на «Самара Арене» в матче «Крылья Советов» - «Оренбург», но на этот раз в футболке хозяев. Та игра закончится со счетом 1:1.

Участие самого Евгения Фролова в сегодняшней игре остается под вопросом: он получил травму в матче со СКА в Хабаровске и покинул поле еще в первом тайме. С «Чайкой» ворота «Крыльев» защищал Иван Ломаев. Однако дела это не меняет – нас ждет очередное дерби имени Евгения Фролова, пусть даже если за игрой он будет наблюдать с трибуны или по телевизору.

Прогноз на матч Оренбург – Крылья Советов 29 ноября 2020. На мой взгляд, матч закончится вничью.

Составы команд на игру Оренбург – Крылья Советов 29 ноября 2020 станут известны примерно за час до начала встречи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (16:00 по уральскому, 15:00 по самарскому).

Прямую трансляцию встречи Оренбург – Крылья Советов 29 ноября 2020 можно посмотреть в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.