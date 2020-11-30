Вывели из огня стариков и детей: в Оренбурге патруль Росгвардии помог спасти на пожаре 12 человек

Квартира выгорела почти полностью. Фото: ГУ МЧС Оренбургской области

«Пожар! Горим!»

Для жителей пятиэтажки на ул.Пролетарской в Оренбурге ночь с пятницы на субботу 28 ноября надолго останется в памяти как по-настоящему черный день календаря. В какой-то момент жильцы одного из подъездов почувствовали отчетливый запах дыма.

- Пожар! Горим! – начали стучать друг другу в двери соседи. Пока одни хватали в охапку детей, документы и домашних питомцев, другие лихорадочно набирали на телефоне номер «112».

Едва получив сообщение о возгорании, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Но на сигнал тревоги среагировали не только в МЧС – сообщение о ЧП получил и патрулирующий улицы города экипаж Росгвардии. Росгвардейцы не колебались ни секунды.

- Когда патрульные прибыли на место происшествия, они сразу увидели клубы густого черного дыма, вырывавшиеся из подъезда и из окон квартиры на втором этаже, - рассказали в Управлении Росгвардии по Оренбургской области. – Оценив ситуацию, наши сотрудники вызвали подкрепление и незамедлительно начали действовать.

Критическая ситуация

Ситуация была критической - весь подъезд был в густом дыму. Жильцы рисковали наглотаться дыма и задохнуться, многие из-за дыма и темноты практически ничего не видели и начали всерьез паниковать. Помощь бравых правоохранителей пришлась как нельзя более кстати. Росгвардейцы блокировали подходы к подъезду и вместе со спасателями МЧС начали эвакуировать жильцов дома. За считанные минуты на улицу были выведены двенадцать человек, в том числе дети и 73-летняя пенсионерка.

Одновременно прибывший пожарный расчет начал тушить огонь. Справиться с пламенем удалось не сразу – спасателям даже потребовалось вызвать на помощь дополнительный пожарный расчет. К сожалению, без жертв не обошлось – когда пожарные сумели попасть в прогоревшую квартиру с черными стенами, они обнаружили там тело 37-летней девушки.

- Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в ГУ МЧС Оренбургской области. – Сейчас устанавливается личность виновного в пожаре.