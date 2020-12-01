Вместо денег - побои и синяки: в Самарской области двое мужчин 6 лет прожили в рабстве

Потерпевший показывает, в каком направлении в родном Богатом пытался сбежать от своего "работодателя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вася очень добрый, отзывчивый и доверчивый. В школе учился плохо, поэтому перешел на домашнее обучение. Родители умерли: сначала отец, потом мама. Он жил в их доме, начал выпивать, нигде официально не работал. А в 2012 году пропал. Просто в один день дом опустел, хотя он никому не говорил о том, что собирается куда-то ухать. Я и не подозревал, что он попал в рабство, - рассказывал о своем друге Максим (имена героев этой истории изменены. Прим.автора).

Мужчина попал в строительную бригаду, где проработал 6 лет. По его словам, за все эти годы он ни разу не получил зарплату, а малейшие попытки попросить денег, возмутиться, а тем более сбежать, - оборачивалась жестоким избиением. В июле 2018 года Васю и его товарища Лешу освободили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Так эта история и «выплыла» на поверхность.

Попали в западню

- Летом 2012 года уже вечером ко мне домой в село Богатое приехал мой старый знакомый Сашка с каким-то мужчиной. Тот представился Эдуардом, вместе они предложили мне работу в строительной бригаде. Зарплату обещали небольшую, но регулярно. С работой было негусто, поэтому я согласился. Они переночевали в моем доме, а наутро мы все вместе уехали в Кинель, - рассказывал позже Василий операм.

Строительная бригада Эдуарда в разное время включала в себя 7-8 человек, вместе они с 2012 по 2018 гг работали на строительстве и ремонте 11 объектов по всей Самарской области, в том числе торгового центра «Южный» в Кинеле, нефтяного объекта в селе Николаевка, Самарской областной библиотеки, плюс школ, детских садиков и лагерей по всему региону.

Бюджет на эти цели деньги выделял довольно приличные, но до конечных исполнителей, по всей видимости, доходили копейки: кому-то обещали 70 рублей в день, но и того не заплатили, кто-то рассчитывал на 100-150 тысяч рублей в месяц, а получил всего 40 тысяч с копейками. А Вася и Леша, по версии следствия, не получили вообще ничего. Более того, по их словам, Эдуард в какой-то момент заявил: вы проедаете больше, чем зарабатываете, и задолжали уже 750 тысяч рублей, поэтому никуда вас не отпущу, пока долг не отработаете, иначе будет вам плохо.

- Честно говоря, эти двое вообще старались «не отсвечивать» и не появляться при Эдуарде, - признавали потом остальные члены бригады. – Все его указания они выполняли беспрекословно. Денег им ни разу в руки не давали – только самую необходимую одежду и еду: овощи, крупы и курицу. Они реально были рабами, и обращались с ними соответственно.

Побеги

Несколько раз Вася пытался сбегать: постоянная жизнь на стройках без всяких удобств и спальных мест ему быстро надоела. Но подводило его то, что идти было некуда. Единственное пристанище он мог найти лишь в Богатом: там остался родительский дом, неподалеку жили дядя с тетей и друг детства Максим.

На попутках Вася несколько раз добирался до дома, но каждый раз его возвращали обратно. За побеги мужчину наказывали: били на глазах у остальных, чтобы другим неповадно было.

- Меня в первый раз Эдуард избил, когда я купил спиртное для одного из наших. Так я узнал, что нам строго-настрого запрещено покидать строительный объект, - вспоминал позже Леша. – Паспорта, мой и Васи, он забрал еще в самом начале под предлогом того, чтобы пропуска нам оформить, но так и не вернул. Если ему не нравилось качество нашей работы, то он снова нападал с кулаками. Такое бывало не один раз. Я боялся его: он угрожал расправой и с уверенностью заявлял, что защитить нас некому: у него «свои люди» и среди полицейских, и в бандитских кругах.

Но оказалось, что и на Эдуарда можно найти управу. В отличие от Васи, у Леши остались родственники, которые за него волновались. Однажды он смог попросить у них помощи и рассказать, в какой беде оказался. Вскоре вызволять узников явились сотрудники ФСБ.

- Мы приехали на объект, где предположительно жила бригада на тот момент. Дом был пуст, там явно шел ремонт: заново заливался фундамент, ремонтировалась крыша. Рабочие спали в сарае на матрасах, брошенных прямо на землю, - вспоминал один из оперов, участвовавших в операции по освобождению. – Когда мы приехали, на объекте был только Василий он сразу сказал, что его здесь удерживают против его воли. Его паспорт, как и документы иных рабочих, были позже обнаружены по месту жительству подозреваемого.

Все были свободны?

Подозреваемым, а позже и обвиняемым по делу об использовании рабского труда стал отец четырех детей из Кинеля по имени Эдуард.

- Ему были предъявлены обвинения за использование рабского труда и похищение человека, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. - Он полностью отрицал свою вину.

- Они же сами просили меня найти им работу. Они просили – я нашел, - заверял мужчина следователей. - Все были свободны в передвижениях. Хотели в родне поехать – пожалуйста, я никого не держал. Мы все вместе решали, браться ли за объект. Деньги они сами просили хранить у меня, потому что иначе боялись все пропить. Я о них заботился, даже дом с ними вскладчину купил, чтобы ребята могли жить с комфортом все вместе и сделать ремонт там, как сами того хотели.

Вот только дом был оформлен на брата Эдуарда, а остальные члены бригады, которые были «позубастее» и не позволяли превратить себя в рабов, знали: они делают там ремонт не для себя, а для семьи Эдуарда, и после завершения стройки их оттуда «попросят».

- Я Эдуарда знаю почти 20 лет, он скуп, но в этот раз эта его черта перешла все границы: почти все деньги за нашу работу он оставлял себе и покупал на них недвижимость, - такие показания дал один участников бригады, который был свободен в своих передвижениях. – Он рабочих вообще за людей не считал, даже я его побивался, но давал ему отпор.

- Ему надо было сразу дать понять, что так обращаться с нами нельзя, я так и сделал. Но даже со мной он стал грубым, требовал соблюдать субординацию и постоянно высказывал какие-то претензии, - рассказывал другой старый знакомый Эдуарда. – Я думаю, нам он платил минимальные суммы, основную часть денег оставлял себе. Он говорил, что нельзя покидать объект, но я ставил его на место. Остальные – тоже. Вася и Леша были иного склада: они боялись его и регулярно ходили с синяками.

Суровый приговор

Не все рабочие, входившие в бригаду, дали показания против Эдуарда. Некоторые говорили: да, скуповат, поэтому мы от него и ушли, но жестокий рабовладелец? Нет, такого не бывало. Близкие и родные Эдуарда и вовсе живописали его как человека отзывчивого и чуть ли не альтруистичного, который пришел на помощь своим горе-приятелям, обеспечил их работой, заботился о них в ущерб собственной семье, а в ответ получил черную неблагодарность.

Тем не менее, следствие собрало достаточно доказательств, расследование завершили, и в конце января этого года Эдуарда отдали под суд. Гособвинение по этому делу поддерживала Кинельская межрайонная прокуратура.

- По итогам 10 месяцев судебного следствия вина подсудимого была доказана, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. - Суд установил, что с 2012 по 2018 гг он действительно насильно удерживал двух мужчин, отобрал у них документы, заставлял их работать, но зарплату не выплачивал. При этом он им угрожал и бил их. В итоге по этому делу суд вынес обвинительный приговор.

Эдуарда приговорили к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Приговор вынесен совсем недавно и в законную силу еще не вступил, поэтому может быть обжалован сторонами в вышестоящую инстанцию.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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