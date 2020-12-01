Все еще кладут асфальт в снег: Где в Самаре самые убитые дороги?

Например, яма на Печерской вызывает вопросы у жителей соседних домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Следим за ремонтом»

Восемь лет назад в России появилась карта убитых дорог. Ее создали по инициативе представителей ОНФ, которые предложили всем горожанам отмечать участки магистралей, которые точно не соответствуют понятиям безопасности и комфорта. Жители Самары и области активно участвуют в ее составлении – и способствуют изменениям дорог к лучшему. О том, как это происходит, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал координатор проекта «Убитые дороги России» по Самарской области Сергей Лушин.

- В 2020 году у нас были отмечены более 80 новых участков дороги, за 2019 год - 144, за 2018 – 41. Когда отмеченный нашими участниками участок дороги отремонтируют, мы сначала проверяем, все ли хорошо сделано, и лишь потом отправляем заявку на изменение цвета. Именно поэтому сейчас большая часть участков красная, но ремонт по многих местах уже закончен. Но нам еще предстоит много проверить: например, мы сталкиваемся с тем, что укладку асфальта ведут в дождь и снег – это просто ужасно, - говорит Сергей Лушин. Он привел пример: в этом году в снег, при минусовой температуре укладывали асфальт на дороге между Самарой и Тольятти.

- Мы искренне полагали, что такое уходит в века, но, оказывается, находятся такие подрядчики. Мы будем выходить с инициативой, чтобы брать пробы с этих участков, исходя из опыта, можно сказать, что они очень часто не проходят испытание. В таких случаях это контракты не будут оплачены, - отметил гость студии.

«Красноте» карты способствует еще и то, что автомобилисты и пешеходы отмечают на ней свои дворы. Но здесь проблема сложнее: внутриквартальные проезды еще хоть как-то чинят, а вот дворовые дороги, которые являются собственностью жителей дома, лишь латают. В ОНФ считают, что здесь нужно либо использовать карты, либо включать дороги в проекты ремонта.

Самый убитый участок в Самарской области

Жители Самарской области достаточно активно отмечают плохие участки на карте. Сергей Лушин высказал свое мнение, где участки самые опасные и негодные.

- Самый «убитый» участок как раз сейчас реконструируют – это дорога около ГЭС у Тольятти. Очень большие проблемы в Ставропольском районе, в Новокуйбышевске, где располагается старый мост. В этом году здесь быстро среагировали на сигналы о выбоинах, но назвать эту дорогу качественной нельзя. Лучше содержатся федеральные трассы, - отметил Сергей Лушин.

Также он рассказал, каких дорог в Самаре по его мнению не хватает. По мнению эксперта, обязательно нужно замкнуть улицу 22 Партсъезда, чтобы она не замыкалась в частном секторе. Но в этом случае вмешивается проблема переноса сетей.

- Но еще важнее при проектировании любых дорог делать их такими, чтобы не провоцировать ДТП. Это концепция нулевой смертности и ее нужно придерживаться, делая дороги так, чтобы по ним нельзя было гонять, - отмечает Сергей Лушин.

Как пользоваться картой убитых дорог?

- Остановитесь в безопасном месте,

- Сделайте фото или снимите участок на видео,

- Зайдите на карту убитых дорог или в приложение,

- Отметьте точку на карте и приложите иллюстративный материал.

Сайт «Карта убитых дорог России / Дорожная инспекция ОНФ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналист КП-Самара вместе с дорожным активистом Алексеем Морозовым посмотрел, как выглядят самарские дороги после ремонта. Хорошо не везде >>>>>>>>>