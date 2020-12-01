Радик Тагиров сейчас дает признательные показания Фото: соцсети

В Казани поймали преступника, долго наводившего ужас на Поволжье и Урал. Как нашли поволжского маньяка, почему следователи уверены, что это он и в чем виноват преступник - разбиралась «Комсомолка».

Начал убивать на родине

Серийный убийца, последние 10 лет державший в страхе жителей Приволжского и Уральского федерального округа, нейтрализован. В Казани сегодня рано утром, 1 декабря, оперативники задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого разыскивали в том числе и специалисты ГУ МВД РФ по республике Татарстан. Ему вменяют преступления одного из самых разыскиваемых преступников России. Рассказываем, кто такой «поволжский маньяк», зверски убивавший пожилых женщин.

Первые тревожные звонки прозвучали на родине Радика — в столице Татарстана. Весной, летом и осенью 2011 года там при схожих обстоятельствах погибли как минимум 7 пенсионерок. Почти всем жертвам за 80. Сыщики сразу задались вопросом — как он их выслеживает? Соседи дали наводку — неизвестный ходил по квартирам и представлялся сотрудником ЖЭУ, спрашивал, кто с кем живет. Также оперативники считают, что за некоторыми потерпевшими преступник просто несколько дней следил.

— Как итог, он стучался в дверь, представлялся электриком, сантехником, почтальоном, представителям какой-нибудь коммунальной службы, и ему открывали. Уже в помещении преступник выбирал удобный момент и нападал на своих жертв, — рассказывают правоохранители. — Как правило, он душил их — руками, фартуком, веревкой, ремнем, проводом от утюга, да всем, что попадалось под руку. После этого злоумышленник забирал вещи и драгоценности и уходил, заперев дверь на ключ.

Поволжского маньяка не могли найти почти 10 лет Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

У одной из первых несчастных старушек преступник забрал 50 тысяч рублей, у другой — 40 тысяч, у третий пропали украшения. Были даже те, кто выжил:

— В октябре 2011 года в Советском районе Казани неизвестный напала на 83-летнюю женщину, она потеряла сознание и не подавал признаков жизни. Он забрал 30 тысяч рублей, сберкнижку и скрылся. Пострадавшая оказалась жива, но помочь следователям не могла — из-за своей слепоты она не запомнила обидчика.

Ненастоящий «поволжский маньяк» попался в Самаре

Стражи порядка не исключали, что орудуют разные люди. С такой категорией потерпевших легко справиться, а недобросовестных любителей наживы везде найдется достаточно. Проверяли в первую очередь ранее судимых, но совпадений не было, да и на местах происшествий убийца почти ничего не оставлял. В то же время, версию о том, что действует один и тот же человек, рассматривали внимательно. Очень много общего было во всех случаях — убитым от 75 до 90 лет, жили они на первых-вторых этажах в домах рядом с дорогой, почти везде несчастных задушили, подобравшись к ним со спины.

Было составлено сразу несколько фотороботов убийцы Фото: соцсети

В этот же период при похожих обстоятельствах стали гибнуть бабушки не только на территории Татарстана, но и в других регионах, расположенных не так далеко. В «черный список» попали: Ульяновск, Нижний Новгород, Ижевск, Марий Эл. В начале апреля 2012 года два убийства совершены в Перми, в конце апреля-начале мая 2012-го столько же в Советском районе Самары. 25-27 сентября были убиты три престарелые жительницы Уфы. Также несколько расправ зафиксировали на Урале — в Екатеринбурге. К тому моменту вокруг уже вовсю говорили о «поволжском маньяке». Ему приписывали от 25 до 32 убийств. Точное количество было возможно установить только после поимки изверга.

Работа по поиску подозреваемого велась полным ходом. За информацию о нем обещали 1 миллион рублей. У следствия был его фоторобот и даже видео с камер наружного наблюдения. К сожалению, найти злоумышленника никак не получалось.

В 2017 году за информацию о преступнике давали уже 3 миллиона рублей. И весной по стране прошла громкая новость — разыскиваемый задержан! Под следствие попал 38-летний Павел Шайахметов из Казахстана. В марте 2017 года его задержали за убийство трех женщин — одной в Смоленской области и двух в Самаре. Полицейские и следователи не исключали, что он тот самый «поволжский маньяк», но не спешили с выводами.

В суд дело ушло через год. Новых эпизодов не добавилось, но попытки их приписать, по всей видимости, были.

— Меня сначала обвиняли, что я, якобы, являюсь каким-то маньяком, потом грабителем, наемным убийцей. Много было версий всяких, множество эпизодов на меня пытались повесить и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни, не знал об этих людях, как и тех, в убийстве которых сейчас меня обвиняют, — заявил Шайахметов журналистам «КП-Самара» на первом заседании по его делу в Самарском областном суде.

Павел Шайахметов, которого называли "поволжским маньяком", покончил с собой в суде Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Оно проходило 26 марта 2018 года. В тот же день Павел покончил с собой в конвойном помещении. Его причастно к убийствам «поволжского маньяка» так и не подтвердилась.

Улики указали на слесаря

К 2020 году надежды на то, что убийцу старушек найдут, уже подугасли. Да и он не давал о себе знать. Да, похожие преступления совершались, в частности, в Саратове убили две пожилые пары в 2019 году, но там быстро нашли причастных. Следователи считали, что искать нужно в Казани и не ошиблись.

— Расследование уголовного дела по фактам убийств в период 2011-2012 годов 26 пожилых женщин, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов продолжаются, — отмечает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. — На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все они совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий.

Как нашли поволжского маньяка?

В результате совместной работы криминалистов и следователей СК, сотрудников ФСБ и уголовного розыска МВД, после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз на маньяка удалось выйти. В криминалистических базах учета нашли мужчину, который совпал по генотипу с разыскиваемым. 1 декабря 2020 года по подозрению в серии убийств задержали Радика Тагирова.

Тагирову 38 лет. В последнее время он проживал в казанском поселке Дербышки на улице Главной вместе со своей сожительницей. Именно там его и заковали в наручники. Возлюбленная Радика ничего не знала о его темной стороне, хотя это только первоначальные предположения. Может быть, все иначе.

Подозреваемого задержали в квартире своей сожительницы Фото: соцсети

— Мужчина работает слесарем. Он судим в 2009 году за совершение кражи, — говорит Петренко. — Сейчас подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, назначена генетическая экспертиза.

В ближайшее время предполагаемого «поволжского маньяка» отправят в суд, где следствие будет ходатайствовать об его аресте. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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