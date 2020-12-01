«Я думал, что им не больно»: поволжский маньяк рассказал, зачем убивал пенсионерок

Подозреваемый не помнит, сколько человек он убил Фото: принтскрин видео.

В Казани утром 1 декабря задержали 38-летнего Радика Тагирова. Мужчину считают «поволжским маньяком», который с 2011 года убил как минимум 26 пожилых женщины. В МВД России опубликовали видео допроса серийного убийцы, где он дает признательные показания.

Радик отвечает тихо. Некоторые слова почти не разобрать. Видно, что он не ожидал разоблачения и явно растерян.

— Понимаешь, за что тебя задержали? — оперативники задают вопросы четко и понятно.

— Да. За убийство, — Тагиров проглатывает последнюю букву.

— Убийство или убийства?

— Убийства.

— Кого?

— Бабушек.

— Понимаешь, что это пж (прим.ред. — пожизненное)?

— Да.

— Готов рассказал по каждому эпизоду? Сможешь вспомнить?

— Пока нет.

Дальше вопросы фигуранту задает другой человек. Девушка, по всей видимости, следователь.

— Как выбирали своих жертв?

— Случайно, возле рынков смотрел, возле магазинов, с сумками. Все... И провожал до дома.

— Как попадали домой?

— Иногда звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании, чистящим вентиляционной шахты...

— Пускали домой, и потом что?

— Душил, накидывал руку, держал до тех пор, пока не уснет, пока не умрет.

Почему именно душили?

— Тихо, быстро. Не знаю, безболезненно для них. Мне казалось.

— Помните сколько жертв?

— Много, нет. Не считал. Только из новостей.

— Помните первое убийство?

— Кратко. В 2010 или 2011 году было, не помню уже.

— Что подтолкнуло на совершение убийств?

— Спонтанно все это было, кушать хотел, на улице жил. Так получилось, легкие деньги хотел получать.

— Нельзя было не убивать?

— Можно было, но я почему-то так не делал.

— Все жертвы — женщины пожилого возраста?

— Да. Почему так? Не могу объяснить.

Сейчас следственные действия продолжаются. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый судим за кражу и незаконный оборот оружия. Он освободился летом 2010 года и вскоре начал убивать.

Напомним, что Радика задержали в квартире у сожительницы — на улице Главной. На него вышли благодаря биологической экспертизе, коих по делу «поволжского маньяка» было проведено больше 10 тысяч. Орудовал серийный убийца как в родной Казани, так и в других городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми и не только. В его «списке» 12 регионов нашей страны.

Сейчас расследование продолжается. В ближайшее время злодея отправят под стражу. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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