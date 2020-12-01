«Здесь равнодушные не работают»: как QR-коды помогают сберечь редкие растения и животных «Самарской Луки»

Инспектора национального парка на горе Попова в Ширяево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти люди не только создают условия для разумного туризма и отдыха, разрабатывают и внедряют научные методы охраны природы, но и восстанавливают нарушенные природные и историко-культурные объекты. Нет, они не эко-супермены, а вполне обычные люди. Сотрудники национального парка «Самарская Лука» свои подвиги называют ежедневной работой. Ведь главная их задача - сохранить уникальную территорию, которая давно стала народным достоянием.

Идешь за водой – узнай о природе

Национальный парк «Самарская Лука» официально ведет свою историю с апреля 1984 года. Примерно в то же время свою карьеру в нем начал Валерий Ульянов. Сегодня он возглавляет направление по развитию и рекреационной деятельности. Организация туристических троп, благоустройство мест отдыха для посетителей – все это и многое другое стало для ветерана нацпарка ежедневной работой. Например, важная задача – сохранение родников. В Самарской Луке их не так много, поэтому потерять нельзя ни один.

Валерий Ульянов Фото: Личный архив героя публикации

- У каждого родника есть название, - рассказывает Валерий Ульянов. – «Винный ключ», «Вершинный», «Низинный», «Ситнев», «Анурьевский», «Каменный», «Студененький». Все их мы восстановили, над каждым вместе с партнерами возвели деревянные срубы с крышкой, рядом установили беседки, сделали лестницы с перилами. А еще возле каждого родника поставили информационные аншлаги, рассказывающие о природе Самарской Луки. Местные жители и туристы приходят к ним за водой, а заодно получают знания о богатствах национального парка.

Не сходите с тропы!

Уже около 10 лет в национальном парке существуют экотропы. Это благоустроенные экскурсионные маршруты для туристов. Они выполняют важную экопросветительскую миссию и призваны минимизировать ущерб, что могут нанести природе люди, вырвавшиеся на свободу из каменных джунглей.

- Самая первая экологическая тропа появилась на Молодецком кургане. Она состоит из двух связанных между собой троп: одна ведет к вершине кургана, другая - к Девьей горе, но пока обе тропы не завершены, - с сожалением замечает Валерий Ульянов. - Мало просто обозначить место для тропы на склоне, важно приподнять туристический маршрут над землей, чтобы люди не вытаптывали растения и не повреждали уникальные для Жигулевских гор каменистые степи. Этот очень непростой и дорогой проект. Представьте, сделать из металла трап протяженностью 1,5 км – на это нужно много средств.

Туристы на Молодецком кургане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те тропы, что сейчас есть на Молодецком кургане, отсыпаны щебнем и ограничены деревянным бордюром. За это национальный парк благодарит волонтеров, которые каждый год приезжают в парк, чтобы продлить дальше или обновить существующую тропу. Таким образом создано почти 3 км дорожек.

- Есть у нас еще одна тропа - на горе Попова в Ширяево, - продолжает Валерий, - там твердое покрытие. Мы планируем сделать это место доступным и удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, для инвалидов-колясочников. Волонтеры из Самарского инклюзивного центра, побывавшие здесь этим летом, отметили, что уже сейчас люди в колясках с электромотором могут без проблем перемещаться по тропе, но для более удобного посещения необходимо вдоль маршрута сделать поручни. Мы хотим и дальше создавать тропы для маломобильных посетителей. Следующая на очереди тропа на горе Отважная.

Зеленые технологии

Благоустройство родников, троп и мест отдыха было бы невозможным без помощи партнеров и сознательных туристов, которые перед посещением национального парка покупают путевки. Ведь именно эти средства и идут на развитие инфраструктуры. Чтобы ответственных посетителей нацпарка было больше, его администрация вместе со Сбербанком внедряют удобные и современные сервисы.

- С октября у нас заработал интернет-эквайринг, - говорит Ульянов. - Теперь мы продаем путевки на сайте. Но это далеко не все. Уже заключен договор со Сбербанком на подключение сервиса «Плати QR». Мы планируем разместить на аншлагах у входа на туристические тропы графический код, по которому туристы могут быстро оплатить путевку и получать удовольствие от прогулки на природе, не опасаясь быть оштрафованными. Ведь стоимость путевки гораздо ниже размера штрафа.

QR-коды в скором времени появятся во всех информационных центрах национального парка. Сотрудники парка уверены, что такие удобные сервисы придутся нашим землякам и иногородним гостям по душе.

- Наибольший вред природе Самарской Луки приносят стихийные посетители, а если сам процесс покупки путевок будет комфортным, ни у кого не будет желания «сэкономить» или свернуть с тропы. Когда тебе идут навстречу, у тебя появляется желание быть благодарным.

На природу - как в гости

Еще одно направление работы национального парка – реабилитация диких животных, получивших травмы. В Самарской Луке уже 10 лет работает приют для животных «Дом Айболита». Здесь раненые животные могут найти дом или же восстановить силы, после чего вернуться в привычную среду обитания. Сюда, в Жигулевск, часто приезжают школьники, ребят с юных лет учат беречь природу. Занимается этим отдел экологического просвещения.

Майя Андрианова знакомит туристов с красотой Самарского края Фото: Личный архив героя публикации

- Нельзя любить то, о чем ты ничего не знаешь, чего ты никогда не видел, - отмечает заместитель директора по экологическому просвещению Майя Андрианова. - Наша задача - рассказать людям про Самарскую Луку и про деятельность сотрудников национального парка. Как бы это ни было печально, многие люди думают, что мы лишь мусор за туристами убираем, а это далеко не так.

Экологическое просвещение в парке ведут по разным направлениям: организуют выставки, конкурсы, работают со школьниками.

- Все конкурсы посвящаем природе национального парка, потому что, как показывают опросы, люди просто не знают природу родного края. Вот и по телевидению все чаще программы о жизни диких животных других стран, - расстраивается Майя Андрианова.

А ведь у нас, в Самарской области действительно масса красивых и удивительных мест. Вот и сотрудники парка хотят сохранить природные достопримечательности для потомков.

- Нельзя спасать краснокнижных животных отдельно от того места, где они обитают. Например, орлану белохвосту для жизни необходимо сухое дерево на берегу реки, где он сможет свить гнездо, водоем, где он сможет охотиться. Ему нужно, чтобы место было тихое и безлюдное, тогда он сможет вывести потомство.

Одна из эко-акций, что провел Илья Колчин Фото: Личный архив героя публикации

Майя Андрианова своим ученикам говорит, что на природу нужно приходить как в гости. Ведь ни одному хозяину не понравится, если гости начнут разводить костер у него на диване или бросать мусор в его спальне.

В декабре очищают штольни

Отследить результативность экологического просвещения сложно. Этот как воспитание, его видно только по прошествии времени. Но есть группа ребят, которые уже сейчас перенимают опыт сотрудников нацпарка. Один из них - Илья Колчин. Он собрал единомышленников и регулярно проводит экологические акции, помогает национальному парку, рассказывает самарцам о других красотах области. Активист организовал целый эколого-краеведческий клуб «Тайные тропы».

- Я практически всю жизнь занимаюсь туризмом, соответственно, вижу главные проблемы. Одна из них - халатное отношение к природе, к туристическим достопримечательностям. Таких туристов в разы меньше, чем культурных, но они после себя оставляют заметный след в виде мусора, разрушений, надписей на скалах и объектах культуры. Так вот, однажды пришло понимание, что хватит это терпеть и пора с этим бороться, - рассказывает Илья.

Объединение "Тайные тропы" Фото: Личный архив героя публикации

Решив, что нужно начинать с себя, активист организовал первую эко-акцию. Сегодня их количество насчитывает несколько десятков.

- У нас все проходит не просто как банальная уборка, а в виде импровизированной экскурсии по месту. Очень часто во время уборки мы встречаем краснокнижные виды растений и животных, археологические и палеонтологические находки, - объясняет Илья. - Показываю своим примером, как нужно делать, а люди вдохновляются и присоединяются. Многие хотят посетить новые интересные места и принести пользу там.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта – «от экомышления – к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

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