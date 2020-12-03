«Старики стесняются попросить лишнего»: самарчанка откровенно рассказала о буднях автоволонтеров

Елену Чичановскую поражает горячая благодарность ее подопечных. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Елена Чичановская с машиной не расстается. Самарчанка работает риэлтором и днями напролет колесит по городу. А едва выдается свободная минутка – мчится помогать тем, кто в этой помощи нуждается. С самого начала пандемии Елена вступила в ряды автоволонтеров штаба #МыВместе. Она откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», с чем приходится сталкиваться волонтерам в своем нелегком труде и какие случаи поразили ее до глубины души.

«В поликлиниках нас узнавали в лицо»

В автоволонтеры я попала случайно. В самом начале пандемии, еще весной, увидела по телевизору сюжет о московских автоволонтерах. И загорелась. Меня до глубины души поразили эти люди, которые бросили свои дела ради помощи другим, захотелось быть на них похожей. Я человек старой закалки, поэтому долго не раздумывала – нашла контакты самарского штаба, пришла и сказала: вот она я, давайте задачи. И до сих пор не могу остановиться – это чувство сопричастности чему-то большому и важному дает мне дополнительный стимул жить.

Елена Чичановская проводит за рулем много времени. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Ситуация, которая была весной, заметно отличается от того, что мы видим сейчас. В апреле самарцы были напуганы пандемией и действительно сидели по домам. Поэтому нашей основной задачей был развоз старикам продуктов и лекарств. Особенно инсулина диабетикам – в аптеках поликлиник нас даже узнавали в лицо и старались обслужить без очереди, знали, что мы едем по десятку адресов и очень торопимся.

Летом число заявок практически сошло на нет – мы выполняли какие-то отдельные точечные задачи. А с осени пошел новый вал. Только в отличие от весны сейчас мы чаще возим не продукты и лекарства, а людей. Доставляем врачей из поликлиник и больниц к пациентам. А самих пациентов, перенесших коронавирус, отвозим в санатории на долечивание. В апреле я тратила на волонтерство по 2-3 часа каждый день. Сейчас выезжаю помогать 2-3 раза в неделю. Моей основной работе это нисколько не мешает. Меня часто спрашивают, не боюсь ли я заразиться. Конечто, соблюдаю меры предосторожности, ношу маски, обрабатываю руки. Но в целом отношусь спокойно - больных в острой стадии не вожу, а заразиться можно где угодно - в любом торговом центре или МФЦ, где по роду деятельности я бывадю регулярно.

Весной важной задачей автоволонтеров была доставка продуктов и лекарств. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Осталась без сапог

Сильнее всего в работе волонтера меня поражало и поражает волна благодарности от тех, кому мы помогаем. Мы ведь не делаем ничего особенного – но нас встречают как настоящих спасителей. Для меня это по-настоящему удивительно.

А еще меня удивляет, насколько непритязательны те, кто просит помощи. Я риэлтор, мне достаточно одного взгляда на жилье, чтобы понять уровень благосостояния человека. И я вижу, что часто люди просят минимум, хотя на самом деле нуждаются в гораздо более серьезной помощи. Очевидно, что старики просто стесняются злоупотреблять чужим временем и чужими ресурсами, стесняются попросить лишнего.

Автоволонтеры помогают доставить врачей к пациентам. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Некоторые случаи буквально врезались мне в память. Одна из моих «летних» подопечных, одинокая пенсионерка Наталья Ивановна, которой я привозила продукты в рамках акции «тележка добра», в начале октября угодила в больницу. Не коронавирус – но сложная полостная операция. В результате на больничной койке ей пришлось провести несколько недель. А когда пришло время выписки, Наталья Ивановна поняла, что у нее нет с собой теплых вещей. Обратиться за помощью было не к кому, и она набрала сохранившийся у нее номер. Как я рада, что оказалась тем человеком, который вовремя снял телефонную трубку и ответил на ее звонок! Когда я начала расспрашивать, какую одежду и обувь ей привезти из дома, она смущенно призналась, что зимних сапог у нее нет вовсе. К счастью, в штабе среагировали моментально. Активисты ОНФ нашли средства на покупку обуви, одна из серебряных волонтеров акции подарила вязаные носки, собрали еще одну тележку добра.… Я долго не забуду горячей благодарности бабушки, когда я приехала забирать ее из больницы с теплыми вещами и подарками!

Или вот был случай. Мы повезли пенсионеру «тележку добра» - помощь продуктами. Уже подъезжаем, и никак не можем дозвониться, человек просто не отвечает на телефон. Подумали – как же так, человек сам просил помощи, неужели забыл про нас? Но все-таки решили доехать до места. И выяснилось, что человек не только не забыл про нас, но еще и спустился нам навстречу, чтобы волонтерам не пришлось поднимать тяжести по лестнице. Мы ехали помогать ему, а он решил помочь нам! Только вот телефон в квартире забыл.

Многие пожилые самарцы стесняются просить помощи. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Самый большой страх – не успеть на помощь

С другими автоволонтерами мы практически не пересекаемся, лишь иногда встречаемся в штабе. В основном помогать другим идут те, кому за 30, у кого есть какой-то жизненный опыт – и часто свои старики в семье. И каждый ставит себя место подопечных – а ну как некому окажется прийти на помощь? Это самый страшный страх волонтера – оказаться человеком, который не откликнулся вовремя на призыв, не пришел на помощь. Конечно, бывают и другие трудности, люди разные, какие-то задачи могут потребовать много ресурсов. Но терпение помогает с ними справиться.

У меня у самой родители - работающие пенсионеры. Весной, сидя в деревне на самоизоляции, они очень переживали за меня. Сейчас они работают, мы чаще контактируем, но я предпринимаю все меры предосторожности, чтобы не привезти им инфекцию. И я уверена, что в глубине души они гордятся тем, что я делаю, и одобряют мой выбор.