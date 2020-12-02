«Люди видели собачку и умилялись»: аферистка со шпицем из Самары обманула десятки россиян

Девушка звонила покупателям, показывала им собаку и уверяла, что она не мошенница Фото: принтскрин видео.

Заманчивые объявления в интернете

Завести красивого питомца — нормальная мечта для молодой семьи, ребенка, гламурной дамы, да кого угодно. Но не всегда те, кто предлагает животных , люди добросовестные. Так, сразу несколько человек обожглись на покупке померанского шпица.

Как говорят в таких случаях, беды ничего не предвещало. Обычный лот на «Авито» и «Юле» с заявкой о не самой большой цене за зверька. Милейшее фото прилагается. Продавец готова общаться.

— Она размещала в сети объявление о продаже шпица по заниженной цене. Обещала доставку за свой счет при условии внесения предоплаты, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ну какие обманщики выходят на связь?

Подвоха почти никто не замечал. Да и как? Аферистка связывалась с желающими завести собачку по видео и производила весьма благоприятное впечатление — обычная девушка с пушистым песиком на руках.

— Она классненькая, добренькая, веселенькая! Ну какие обманщики дают свои карты, выходят на видео связь? — такие слова обнадеживали покупателя и развеивали все сомнения.

Средняя стоимость шпица у заводчиков - от 35 до 50 тысяч рублей. Некоторые просят больше Фото: соцсети

Заканчивалось все печально. Злоумышленница получала деньги и пропадала. Точное количество пострадавших сейчас устанавливается, но они есть во многих регионах России.

— В настоящий момент речь идет о примерно 30 эпизодах. По 11 фактам возбуждены уголовные дела. По другим собирается проверочный материал, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в местном управлении уголовного розыска, сотрудники которого и разоблачили любительницу чужих денег. — Потерпевшие есть в Красноярске, Краснодаре, Самаре и других городах. Одни отдали 15 тысяч рублей, другие 50 тысяч, третьи 25 тысяч. Каждая ситуация сейчас рассматривается отдельно.

Жертв может быть гораздо больше

Уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Подозреваемой оказалась 23-летняя самарчанка с характерным дефектом речи. Правоохранители вышли на нее в ходе комплекса оперативных мероприятий и задержали с поличным.

— Это классическая ситуация обмана граждан. Здесь важна профилактика. В первую очередь, не нужно переводить деньги незнакомым людям в качестве предоплаты! Желательно отдавать деньги уже по факту. Также, если вы покупаете на «Авито», то не соглашайтесь, когда доставку предлагают провести через сторонних операторов — «Боксберри» или что-то еще. Будьте внимательны и не давайте себя обмануть! — настоятельно рекомендуют оперативники.

Расследование продолжается. Фигурантка сейчас находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, она обманывала россиян с мая по октябрь.

Не исключено, что потерпевших гораздо больше, чем есть сейчас. Всех, кто пострадал от действий женщины, изображенной на видео, просят обратиться в ГУ МВД России по Самарской области по телефону 8(927) 0134707.