Последствия пожара оказались ужасными ФОТО: МЧС Оренбургской области

Жуткая трагедия сегодня утром, 2 декабря, произошла в Оренбургской области. В городе Новотроицк на улице Калинина примерно в 11:30 загорелся частный дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

— Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте 2, 3 и 6 лет, а также 30-летнюю женщину. Они находились в бессознательном состоянии, — рассказывают в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших передали врачам скорой помощи, они проводили реанимационные мероприятия. Выжить смогла только 29-летняя мама, она госпитализирована с ожогами. Дети погибли.

На месте трагедии продолжают работать бойцы 5-го пожарно-спасательного отряда. Активно в ликвидации огня участвует их начальник.

Следователи также работают на месте трагедии Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

К ситуации уже подключились следователи. По адресу ЧП выехал руководитель следственного управления Вячеслав Зудерман. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за неосторожных действий человека.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности дум и более лицам, — отмечают в областном управлении СК РФ.

В ходе разбирательств правоохранителям предстоит выяснить, в каких условиях жили несовершеннолетние, как их воспитывали. Есть сведения, что пострадавшая семья состояла на учете как неблагополучная. Родители воспитывали еще двоих детей, они в момент пожара находились в школе.

Точную причину пожара и ущерб от него устанавливают эксперты. Расследование продолжается.