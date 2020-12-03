Полное расписание трансляций матчей 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021: на каких каналах покажут игры 5 – 7 декабря

Откроет тур матч «Локомотива» и «Рубина» в Москве. Фото: ФК «Рубин» (Казань).

Чемпионат России по футболу перешел в зимнюю стадию, до паузы в сезоне осталось три тура. Первые игры декабря пройдут в субботу, воскресенье и понедельник 5, 6 и 7 числа. Представляем полное расписание телевизионных трансляций матчей 17 тура РПЛ и рассказываем, на каком канале их посмотреть.

В первый день тура свои матчи сыграют все участники Лиги чемпионов. Это не удивительно, посреди следующей недели всем им предстоит сыграть последние матчи в групповом этапе главного клубного турнира Европы. Для «Зенита» и «Локомотива» это будет завершение еврокампании этого сезона, а «Краснодар» уже обеспечил себе евровесну – он будет играть в Лиге Европы.

Первым в 17 туре РПЛ в бой вступит «Локомотив». В субботу, 5 декабря, в 14.00 по московскому времени «железнодорожники» примут «Рубин», игру покажет «Матч Премьер». Казанцы под руководством Леонида Слуцкого прослыли грозой авторитетов. В этом сезоне они дважды обыграли ЦСКА и победили «Зенит».

«Локомотив» же в этом розыгрыше РПЛ звезд с неба не хватает. Команда Марко Николича прилично выглядела в Лиге чемпионов, а вот на чемпионат сил не оставалось. Итог – «железнодорожники» не преуспели в Европе и занимают всего лишь седьмую строчку в РПЛ, опережая «Рубин» на одно очко.

В этом туре общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет только одну игру – встречу «Зенита» и «Урала» в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги вместе с ЦСКА и «Спартаком», но с треском провалились в Европе. Не в самой сильной группе в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» набрал только одно очко и лишился всех шансов даже на Лигу Европы. Реабилитироваться (насколько это возможно) перед своими болельщиками петербуржцы попробуют в матче с «Уралом». Начало – в 19.00 по московскому времени.

Также в этот же день сыграют «Краснодар» - «Ротор» и «Спартак» - «Тамбов». Их покажет «Матч Премьер».

Примечательно, что в прошлом туре Российской премьер-лиги ни один из участников еврокубков не смог забить. «Краснодар» и ЦСКА проиграли, а «Зенит» и «Локомотив» скатали безголевые ничьи. Будет ли сейчас еврокубковое похмелье, узнаем уже совсем скоро.

В воскресенье, 6 декабря, нас ждут три встречи, которые также можно будет посмотреть только на телеканале «Матч Премьер». Откроет воскресную программу игра «Ростова» и «Уфы» в 14:00, затем «Динамо» в Москве примет тульский «Арсенал» в 16.30, а завершатся выходные встречей ЦСКА и «Химок» в 18.30.

Закончится же тур в понедельник, 7 декабря. На начало недели вынесли противостояние «Сочи» и «Ахмата» на стадионе «Фишт». Матч двух середняков РПЛ начнется в 19.00. Посмотреть его можно будет на «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 17 тура чемпионата России РПЛ

5 декабря 2020

14.00 «Локомотив» - «Рубин». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

16.30 «Спартак» - «Тамбов». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

19.00 «Зенит» - «Урал». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».

19.00 «Краснодар» - «Ротор». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

6 декабря 2020

14.00 «Ростов» - «Уфа». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

16.30 «Динамо» - «Арсенал». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

18.30 ЦСКА – «Химки». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

7 декабря 2020

19.00 «Сочи» - «Ахмат». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».