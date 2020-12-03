Без зрителей и Туктамышевой. Расписание трансляций Кубка России по фигурному катанию 5-8 декабря 2020 года

Камилла Валиева будет претендовать на золото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заключительный этап Кубка России по фгурному катанию пройдет в Москве уже в грядущие выходные. Зрителей на прокаты не пустят, а коронавирус подкосил одну из фавориток женской фигурки Елизавету Туктамышеву. Тем не менее, на дистанции остались Косторная и Валиева, наблюдать за этой интересной дуэлью можно будет только онлайн. Представляем полное расписание трансляций пятого этапа Кубка России по фигурному катанию 5-8 декабря 2020 года в Москве.

Первые два дня кататься будут мастера спорта, еще два дня будут посвящены выступлениям юниоров. Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" - зрителей на трибунах не будет.

К сожалению, в число участников корректировки внес коронавирус. Инфекцию обнаружили у Туктамышевой. В женском этапе будут кататься Алена Косторная, Камила Валиева и Ксения Синицына. Мужчины: Петр Гуменник. Пары: Бойкова и Козловский, Панфилова 0 Рылов, Танцы на льду: Скопцова - Алешин, Конкина - Дрозд.

Полное расписание трансляций 5 этапа Кубка России по фигурному катанию 2020

Прямой эфир первого канала. Время московское

5 декабря 2020 года

13.55 Танцы на льду. Ритм-танец

14.55 Мужчины. Короткая программа

16.20 Женщины. Короткая программа

17.55 Пары. Короткая программа

19.10 Юниоры. Пары. КП

6 декабря 2020 года

14.10 Танцы на льду. Произвольный танец

15.25 Женщины. Произвольная программа

17.25 Мужчины. Произвольная программа

19.10 Пары. Произвольная программа

20.40 Юниоры. Пары. Произвольная программа

7 декабря 2020 года

13.40 Юноши. Короткая программа

16.15 Девушки. Короткая программа

18.10 Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец

8 декабря 2020 года

12.55 Юноши. Произвольная программа

15.55 Девушки. Произвольная программа

18.55. Юниоры. Танцы на льду. Произвольная программа.