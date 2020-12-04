Ас безопасности создал в Самаре уникальный военно-патриотический клуб для детей

Эдуард Медведев занимается патриотическим воспитанием детей уже 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интерес к армии привил воин-интернационалист

Любовь к Родине с детства, уважение истории и военных традиций, обучение боевым навыкам — это не только юнармия. Есть места, в которых занимаются патриотическим воспитанием ребят. Одно из таких создал неравнодушный житель Самары, организовавший военно-спортивное объединение «МотоРота».

Эдуарду 47 лет, любовь к армии у него проявилась с самого раннего возраста. Он рос в деревне, где все друг друга знают, и встретил наставника, определившего его дальнейшую судьбу.

К каждому участнику команды здесь относятся с уважением Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— То, чем мы занимались, раньше заниматься было запрещено в Советском Союзе. Это рукопашный бой армейский. Тренер нас с секции по боксу выдернул и начал с нами заниматься военно-патриотическими вещами, — рассказывает мужчина корреспонденту «КП-Самара». — Он сам служил в Афганистане, воин-интернационалист, из спецподразделения. Гонял нас «по-армейски». Готовил настоящими десантниками.

Медведев участвовал в показательных программах для призывников, получал награды от комитета комсомола за первые места в соревнованиях по рукопашному бою и активно увлекался спортом. Родственники Эдуарда тоже имеют отношение к армии, его дядя служил в морской авиации и во время Великой Отечественной войны во Владивостоке противостоял японцам. Не удивительно, что и племянник пошел служить.

В самой младшей группе - ребята от 6 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На занятиях у умелого тренера всегда интересно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У нас в семье все чтим, все помним. Я ушел в 91 году в советскую армию, а после возвращения работал в службах безопасности, охранял людей, занимался бизнесом, — продолжает наш собеседник. — Однажды знакомый попросил помочь с детским клубом мотокросса, я увлекся и с 2003 года гонял ралли-рейды, участвовал в чемпионатах России и Европы.

Уроки мужества и уважение ветеранам

У Эдуарда Медведева кроме военных, в семье были и педагоги — бабушка, сестра — поэтому неудивительно, что он со своими навыками задумывался и о работе с детьми. В 2010 году он с дочерью шел со школы, решил зайти в зал к товарищу — позаниматься спортом — а тот признался, что у них есть площадка, но нет тренера. За мизерную зарплату, которая предлагала федерация, никто не хотел на эту работу:

Ребята занимаются не только в зале, но и на других площадках Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я предложил бесплатно попробовать. Только какую-то оплату собирать, чтобы перчатки купить и так далее. И все, с этого момента у нас действует патриотический клуб «МотоРота». Название взяли как раз в честь той команды мотокросса, что у нас была.

В этом году ВСО исполняется уже 10 лет. Здесь занимаются дети самых разных возрастов — от 6 лет и до выпускных классов. Многие приходят даже после школы. Некоторые выпускники «МотоРоты» успешно отслужили в армии, в том числе и в спецподразделениях. Есть и такие, кто прямо сейчас отдает долг родине.

С оружием в клубе тоже умеют обращаться

"МотоРота" участвовала в акции "Бессмертный полк" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня «МотоРота» располагается в небольшом арендованном зале на Демократической, недалеко от стадиона «Самара Арена». Ремонт оборудование, снаряжение, оружие для занятий — все это Эдуард обеспечил тут своими силами - при поддержке родителей учеников:

— Дети занимаются рукопашным боем, учатся стоять на баланс-борде. У нас есть рейд "Ни шагу назад", в честь приказа № 227, который был в 1942 году - на трое суток уходим с ребятами в поход. Работают, автоматы, разбирают, ножи метают, караульная служба. Имитируем работу экстренных служб. Посещаем армейские части на Дни открытых дверей, участвуем в парадах и соревнованиях. Не забываем и про творческую составляющую — среди наших ребят есть мастера, которые на фортепиано играют. Регулярно организуем спортивные площадки во дворах, детские праздники, местные жители нас хорошо знают.

Построение - важная часть боевой подготовки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Эдуард особо отмечает «Уроки мужества», когда к участникам клуба приходят его знакомые из армии, силовых структур, заслуженные ветераны и на живых примерах рассказывают о службе, воинской жизни, борьбе в «горячих точках» и не только. Более того, сами дети потом проводят подобные занятия в школах и гимназиях перед сверстниками — так те лучше воспринимают информацию.

В военно-патриотическом клубе не забывают и про ветеранов. Каждый год, 9 мая, Медведев вместе со своими учениками ходят в гости к участникам Великой Отечественной войны, проживающим у них в районе, и поздравляют их с праздником. Связь поколений не нарушается, и дети из первых уст узнают, что значит защищать своих родных и страну.

Без отжиманий никуда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На тренировках скучно не бывает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На занятиях у Эдуарда Медведева равнодушных не встретишь. В каждой группе по 10-15 человек. Главный критерий для тех, кто хочет попасть сюда — желание и заинтересованность. Раньше всех заниматься начинают 6-летние малыши. Построения, отжимания, пробежки, игры с мячом и, конечно, рукопашный бой и спарринги. Сразу видно, что глаза перед тренировкой горят у всех.

— Мне очень нравится! Особенно работа с оружием, походы, тренировки с боксерской грушей. В будущем хотел бы стать военным и думаю, что мне пригодятся знания, которые мы здесь получаем, — говорит начинающий патриот Никита.

Шанс должен быть у каждого!

Как признается бабушка одного из мальчиков, пришедших на занятия, тренер у них «невероятный». Дети уже дома ждут, когда попадут в зал. По ее словам, иногда у старшего внука, который тоже ходит к Медведеву, от волнения даже слезы на глаза наворачиваются.

Дети с радостью выполняют задания наставника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети исполняют боевые приемы очень умело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зал Эдуард обустроил совместно с родителями своих учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клуб Эдуарда уважают на городском, районном и даже на федеральном уровнях. Много грамот у них есть от Союза десантников. В частности, поддерживал команду добрым словом нынешний председатель комитета госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов. О победах в различных соревнованиях и говорить не стоит. «МотоРоту» по праву можно назвать уникальным в своем роде объединением.

У создавшего такое доброе и важное дело энтузиаста нет цели останавливаться на достигнутом. Он ждет поддержки от местных властей и считает, что патриотические клубы должны появляться и жить.

Эдуард и ребята уходят в экстремальные походы на несколько дней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Воспитание очень важно. В школе на уроках физкультуры такому не учат. По своему опыту могу сказать — я тоже работал в школах — что подготовка у ребят сейчас не самая хорошая. Важно в каждом районе открыть военно-спортивное объединение, с ранних лет учить детей мужеству и прививать им любовь к родине. Это поможет в жизни, — считает Эдуард Медведев. — Эти знания могут дать только хорошие инструктора. Но им нужно обеспечить достойный заработок. А для детей все это должно быть бесплатно, чтобы возможность имел каждый. И мы сейчас боремся за то, чтобы так и было!