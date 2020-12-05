Оставил превращаться в мумию и поехал по долине смерти. Самарца судят за хладнокровное убийство в гараже

Сергей не признает своей вины Фото: соцсети

Сначала нашли машину, а потом и мумию

История Александра Бахмачева из самарского поселка Прибрежный шокировала многих, кто о ней слышал. Он пропал без вести, а спустя несколько месяцев был обнаружен мертвым в погребе собственного гаража. По версии следствия, его лишил жизни 29-летний Сергей Х., который и раньше имел проблемы с законом.

Когда Бахмачев исчез — в июле прошлого года — ни у кого не было плохих мыслей. Наверное, на рыбалку уехал или еще куда-нибудь, скоро вернется. Но тревога нарастала с каждым днем, особенно после того, как в августе 2019-го «Ниву» Александра нашли в лесу. Вернее то, что от нее осталось — машина сгорела.

6 ноября оперативная группа в рамках работы уже по уголовному делу — оно было возбуждено по статье «Убийство» — провела обыск в гараже разыскиваемого и в погребе наткнулась на его мумифицированный труп. Во время первичного осмотра эксперты зафиксировали, что у мужчины пробита голова.

Подозреваемых сначала было несколько. Вышеуказанный Сергей, а также его знакомые. Параллельно в отношении них расследовались дела по кражам металла и оборудования из гаражей в Прибрежном. В ходе разбирательств стражи порядка пришли к выводу, что Х. имеет отношения к имущественным преступлениям, но с Бахмачевым он расправился в одиночку.

— В ночью с 19 на 20 июля 2019 года пьяный Х. пришел в гараж потерпевшего на улице Звездной, они поругались. В ходи ссоры обвиняемый избил оппонента неустановленным тупым предметом, а также выстрелил ему в голову и в туловище из оружий разного калибра, — рассказывают «КП-Самара» правоохранители. — Он перенес труп в погреб и спрятал. 1 августа в полицию обратилась дочь погибшего, заявившая о пропаже отца.

Нес какой-то бред перед убийством

Как установили сыщики, трагедии предшествовало застолье, которое злоумышленник устроил вместе с другом Николаем (имя изменено) и старшим братом Евгением в своем гараже.

— Сергей сильно опьянел, ходил, говорил какой-то бред, а потом вышел. Мы же решили поехать еще за пивом. Вышли и увидели, как он заходил в гараж — Бахмачева, как позже выяснилось. Там горел свет. Рядом стояла «Нива», — следует из показаний Николая. — Сели в машину и услышали шум в гараже, крики или разговор на повышенных тонах, а также несколько хлопков.

По словам свидетеля и соучастника по делу о тайных хищениях, они отсутствовали где-то 30-40 минут, искали магазины, где продают спиртное. Вернулись, когда Сергей позвонил Евгению и попросил подъехать к гаражу местного жителя, занимавшего покупкой металлолома.

— Прибыли туда, а через некоторое время появился и Сергей. На той самой «Ниве», что стояла у гаража Бахмачева. На его майке были следы, похожие на кровь. На вопросы отмахивался, был пьян и возбужден, — говорит Николай. — Евгений уехал, а он мне стал предлагать совершить кражу. Согласился, боялся показаться трусом. Я стоял на шухере. Он достал кувалду и стал ломать стену. Затем я услышал звуки болгарки. Он открыл дверь, мы забрали мешки с алюминием, блок видеонаблюдения и погрузили в «Ниву».

Пропавшего искали несколько месяцев Фото: соцсети

Х. надел балаклаву и перемотал татуировку на руке тряпкой — чтобы его вдруг не опознали по дорожным камерам — и вместе с помощником сел в чужой автомобиль:

— Мы выехали на дорогу, именуемую долиной смерти. Свернули направо, заехали глубоко в лес и остановились. Подъехала сожительница Сергея. Он сказал, что с металлом разберемся завтра, мы сели в ее машину и уехали.

На следующий день молодые люди действительно вернулись в чащу и забрали «добычу». Затем они снова приехали туда — теперь Сергей перемотал палку тряпкой, смочил бензином из бака и кинул в салон.

Люди думали, что он исправился

Николай уверяет, что сначала не знал ничего о совершенном убийстве. Только слышал, что в поселке кто-то пропал.

— А затем мы пили в месте, которое называют «Кишка». Человек 10, беседовали о жизни. Сергей опьянел от виски и начал мне говорить, что убил владельца той «Нивы» в гараже. Как будто хвалился этим, — объясняет он. — Просил не переживать, что авто кто-то ищет. Я передал его слова своим друзьям, он услышал, подошел и сказал — пусть только попробуют кому-то рассказать.

Сейчас дело рассматривают служители Фемиды. В делах о кражах ущерб составляет превышает 107 тысяч рублей. Там трое фигурантов. Убийство Александра Бахмачева вменяют только Сергею Х.

— Сейчас проводится допрос свидетелей. Подсудимый находится под стражей. На предварительном следствии он свою вину в содеянном не признавал, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Вахрамова.

Добавим, что Сергей ранее уже судим — за кражи и изнасилования. Когда он освободился, казалось, что парень исправился, нашел возлюбленную, вел семейную жизнь, занимался разведением свиней. Теперь ситуация выглядит иначе. И сейчас ему грозит весьма серьезный срок. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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