Самарский пенсионер рискует остаться виновным по делу о ДТП с машиной сотрудницы силового ведомства из Москвы

Николай Васильевич Табелев в ДТП потерял жену - Надежду Ивановну Фото: Предоставлено героем публикации

17 июля Николай Васильевич Табелев в ДТП потерял жену, с которой прожил в счастливом браке 42 года. Пенсионеры ехали домой на своем автомобиле, когда в них врезалась иномарка с московскими номерами. С тех пор прошло почти 4 месяца, однако пенсионер говорит, что так и не получил ни извинений, ни возмещения ущерба. Кроме того, дело о ДТП, которое сначала выглядело однозначно, теперь поворачивается против самого самарца. В том, что происходит, пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Неожиданный поворот

- Бабуля была хорошей, доброй, отзывчивой, всегда помогала – а как готовила… Мммм… До сих пор ее пирожки вспоминаю, - рассказывает Алексей Ганиятов. – В июле бабушка с дедушкой ездили в Оренбургскую область к родителям деда. Возвращались с подарками: ягодами и медом для всех нас. Неожиданно звонит мне дедушка и говорит: «Леша, мы попали в аварию, машина разбита, бабушку в больницу увезли». Я тут же сорвался к ним, приезжаю – а их машина в дорожное ограждение впечатана.

Согласно данным областного МВД, 17 июля в 8.30 утра на ул.Центральной в городе Отрадном столкнулись две иномарки - Hyundai Accent и Hyundai ix35. Приехавшие на место ДТП инспекторы ГИБДД установили, что виновницей ДТП, вероятно, была женщина-водитель, управлявшая автомобилем Hyundai ix35: при повороте налево на регулируемом перекрестке она не пропустила Hyundai Accent, хотя была обязана это сделать.

Табелевы возвращались с Оренбургской области с подарками для детей и внуков Фото: Предоставлено героем публикации

В ДТП тогда пострадали трое: водитель и пассажир Hyundai ix35, а также женщина-пассажир Hyundai Accent. Последняя скончалась. Надежде Ивановне Табелевой было 62 года.

В протоколе, который составили сотрудники ГИБДД на месте ДТП, виновницей ДТП обозначена женщина-водитель Hyundai ix35 - 57-летняя Наталия Котенкова (документ есть в распоряжении редакции «КП-Самара»). Данных о том, что этот документ был обжалован, нет, а значит, он вступил в законную силу.

Странности следствия

Прошел месяц. По словам Николая Васильевича Табелева, его никто не вызывал и не опрашивал. Его семье это показалось странным, и родственники обратились к адвокату.

- Я вступил в это дело в августе, и первое, что увидел, когда стал выяснять, в чем дело – это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - вспоминает адвокат Андрей Савченко. – Следователи почему-то решили, что раз Табелева скончалась в больнице, а не на месте ДТП, то нужно провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить не только причину смерти, но и прояснить вопрос – не умерла ли она из-за того, что отрадненские врачи оказали ей неквалифицированную медицинскую помощь.

Николай Васильевич и Надежда Ивановна вместе прожили 42 года Фото: Предоставлено героем публикации

Дело, естественно, затянулось. 21 октября, наконец, было готово заключение эксперта, в котором значится: Надежда Ивановна Табелева умерла из-за тяжелой травмы, повредившей внутренние органы, а есть ли связь между ее смертью и недостатками оказания ей медицинской помощи в больнице города Отрадный, может установить лишь дополнительная комиссионная экспертиза.

- В моей практике никогда такого не было, чтобы правосудие пыталось перенести ответственность в смерти жертвы ДТП с предполагаемого виновника аварии на врачей, - разводит руками Андрей Савченко. – Но тут следствие пошло еще дальше: уголовное дело спустя три месяца после ДТП - 18 ноября - возбудили в отношении неустановленных лиц. Как будто на месте аварии был еще кто-то. Более того, в деле уже появилась некая автотехническая экспертиза, которая якобы показала обоюдную вину. Правда, нам этот документ на ознакомление еще не предоставили.

"Мы боимся, что виноватыми сделают деда"

Сейчас пострадавшая семья переживает, что вину в аварии могут переложить на них. Как выяснилось, Наталия Котенкова, которая в тот день, по данным ГИБДД, сидела за рулем Hyundai ix35, на момент ДТП работала врачом в поликлинике №5 ФСБ России и имела звание подполковника медицинской службы (соответствующий документ есть в распоряжении редакции «КП-Самара»). По неподтвержденным данным, ее муж – бывший сотрудник военной прокуратуры. Мужчина, потерявший жену, считает, что этот фактор может стать решающим при расследовании дела.

В день ДТП полицейские виновником ДТП считали водителя Hyundai ix35, но потом засомневались в этом Фото: Предоставлено героем публикации

- Никто из них не пытался с нами связаться, как будто они чего-то выжидают, - рассказывает Алексей Ганиятов. – 14 сентября дедушка ездил на следственный эксперимент, сам подошел к этой женщине, но она отказалась с ним разговаривать, заявив: пусть следствие решает, кто виноват. После этого нам всем, честно говоря стало не по себе. Вдруг теперь виновным признают нашего деда.

Сейчас уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи предусматривают 2 вида наказания: принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

- Я не хочу, чтобы ее посадили, Надежду Ивановну этим не вернуть, а у той женщины тоже семья есть, зачем им такая беда? – признает Николай Васильевич Табелев. - Я считаю, что мы имеем право на моральную и материальную компенсации: на похороны и адвоката я потратил все свои сбережения.

«Комсомолка» направила запросы в разные ведомства с просьбой прокомментировать странности такого расследования, мы продолжаем следить за развитием событий.

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