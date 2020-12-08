Александр Душков (фото: ТЛТгород) до сих пор не найден, но правоохранители уверены - его убили

Громкое исчезновение

Похищение тольяттинского бизнесмена Александра Душкова — одно из самых загадочных событий в криминальной истории России. 7 сентября 2012 года мужчина бесследно исчез. Ни живым, ни мертвым он не найден до сих пор, но правоохранители пришли к выводу, что предпринимателя убили. Обвиняемые уже есть, и 7 декабря 2020 года в Самарском областном суде начался процесс по этому резонансному делу.

Последний раз экс-собственника группы компаний «ЭкоВоз» видели рядом с детским домом № 10 на улице Дзержинского в Тольятти. Душков приезжал туда обсудить вопросы, связанные с благотворительностью. Камеры зафиксировали, как Александр возвращался к своей белой «Ауди А6», а неподалеку от него находилось несколько подозрительных типов. Иномарку вскоре нашли брошенной на одной из автостоянок на проспекте Степана Разина, ее владельца объявили в розыск.

За поисками Душкова следила вся страна. Сыщики и добровольцы прочесывали леса и водоемы, оперативники под прикрытием приходили работать на предприятие пропавшего, в надежде отыскать зацепки там. Проверялись и деловые версии. За помощь в поисках обещали миллионы рублей, мать пропавшего устраивала голодовки у полицейского управления, а руководитель областного СК обещал, что рано или поздно вся правда раскроется.

Перешел дорогу влиятельной ОПГ

Под подозрением были представители преступных группировок Автограда. В частности, речь шла об участнике влиятельной ОПГ Сергея Неверова Игоре Тырлышкине. Похожий на него человек был на той самой видеозаписи. Но 15 января 2013 года Тырлышкина расстреляли на крыльце подъезда дома № 55 на Степана Разина. Его причастность к похищению Душкова тогда так и не подтвердилась.

Но сегодня Игоря считают не только бандитом, имеющим отношение к целой серии заказных убийств, но и организатором расправы над бизнесменом. К такому выводу пришли сотрудники федерального подразделения СК РФ в Нижнем Новгороде, занимавшиеся расследованием по делу Александра Душкова.

Убитого Игоря Тырлышкина называют организатором похищения Душкова Фото: Александра БУДАЕВА

Преступление напрямую связывают с «неверовской» ОПГ. Тырлышкин и его помощники, по версии силовиков, хотел объяснить Душкову, что не нужно конкурировать с подвластными им фирмами в бюджетных торгах. Произошла ссора, в ходе один из похитителей застрелил Александра.

На скамье подсудимых по делу о похищении находятся три человека — Александр Браев и Сергей Стенькин из Пензы, а также Роман Зинин из Автограда. Им также вменяют организацию преступного сообщества и бандитизм. У Браева еще присутствует эпизод по покушению на мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения. Исполнение убийства им не приписывают.

А те ли арестованы?

На фигурантов вышли в ходе разбирательств по «неверовскому» сообществу. Члены группировки замешаны в целой веренице преступных дел и дают показания друг на друга. Создатель ОПС Сергей Неверов уже несколько лет скрывается на Украине.

— 7 декабря решался вопрос о переизбрании обвиняемым меры пресечения. Судья Дмитрий Горьков принял решение продлить их содержание под стражей до 24 мая включительно, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе суда.

Процесс пройдет с участием коллегии присяжных. Не все подсудимые согласны с тем, в чем их пытаются уличить.

Мать пропавшего предпринимателя сомневается, что к ответственности привлекают тех самых. В беседе с журналистом «Комсомолки» она не исключила, что вину просто «повесили на очередного Ваньку». Сомнения понятны. Если есть убийцы, то почему так и не найдено тело?

— Здесь есть трудности. Те, кто убивал, говорят, что не знают, кто расчленял труп и как избавлялся от останков, — объяснил источник, знакомый с ситуацией.

Предварительное заседание по делу о похищении Душкова назначено на 21 декабря. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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