5 загадок дела Сергея Неверова: о чем не рассказало следствие

Сергей Неверов (на фото) объявлен в международный розыск Фото: Александра БУДАЕВА

Дело Сергея Неверова - "привет" 90-х, когда в Тольятти хозяйничали бандиты. По версии следствия, он сумел создать в целое организованное преступное сообщество (ОПС), куда входили около двух десятков человек. Четкая иерархия, строжайшее исполнение приказов - даже за пропуск "собраний" и пьянство членов ОПС штрафовали.

Целью бандитов была власть, в сферу их интересов входил игорный бизнес, запчасти с АвтоВАЗа, бензин. С конкурентами и несогласными расправлялись быстро и безжалостно, для этого в состав группировки привлекали физически развитых молодчиков, которые отлично умеют обращаться с оружием и не отягощены особыми моральными предрассудками.

Отсюда и загадка №1 дела Сергея Неверова: кто снабжал группировку оружием?

В обвинительном заключении прозвучало, что за экипировку и вооружение в ОПС отвечал Игорь Тырлышкин. Он умел достать и пистолеты, и винтовки (в том числе снайперские), гранаты, гранатометы и бесчисленное число патронов и боеприписов.

Вот только где он все это и у кого приобретал - не известно. В материалах дела пишут "в неустановленное время, в неустановленном месте".

Игорь Тырлышкин (фото с сайта tltgorod) был застрелен в 2013 году Фото: Александра БУДАЕВА

Сам Игорь Тырлишкин ситуацию прояснить уже не может - он был убит 15 января 2013 года возле подъезда дома, в котором проживал.

Загадка №2: кто стоял "у руля" отдельных банд?

Следователи считают, что в ОПС Сергея Неверова входили 4 подгруппы, которые иначе называют бандами. Каждой из них руководили "свои", приближенные к Сергею Неверову люди. У банд были отдельные задачи, финансовые потоки и заказы.

Руководителями банд в разное время называли Игоря Тырлышкина (убит) и Вадима Жесткова (сейчас - на скамье подсудимых), но есть в этой структуре и "темная лошадка", чье имя следствию так и осталось не известным.

Что это за человек? Чем он занимался? Почему против него никто так и не дал показаний? Ответа на эти вопрос до сих пор нет.

Сегодня в Самаре начали судить Романа Гореславца, Руслана Гафарова, Алексея Стоволосова и Вадима Жесткова Фото: Александра БУДАЕВА

Загадка №3: куда делся Сергей Неверов?

Эпоха бандитского Тольятти постепенно заканчивалась, и Сергей Неверов понял это одним из первых. Он продал имущество и, пока была такая возможность, уехал из города. Поговаривают, что и из России тоже. Когда Неверова объявили в розыск, его уже и след простыл. По некоторым данным, бывший криминальный авторитет осел в Украине и обзавелся паспортом на новое имя.

После того, как Сергей Неверов уехал из Тольятти, внутри ОПС, между бандами и даже внутри них началась самая настоящая грызня - многие хотели урвать себе немножечко больше власти. На том и погорели. Если раньше всех "неверовцев" связывала круговая порука, то на этапе раскола они начали "сливать" силовикам своих же и давать показания против бывших "коллег".

Расследование "подвигов" ОПС Сергея Неверова на протяжении нескольких лет вели сотрудники Следственного комитета России, обвинительное заключение утверждала Генеральная прокуратура РФ. 30 августа под суд отдали первую "партию" обвиняемых - Романа Гореславца, Руслана Гафарова, Алексея Стоволосова и Вадима Жесткова.

Никто из четырех подсудимых сегодня вину не признал Фото: Александра БУДАЕВА

Им вменяют убийство и покушение на убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия, вымогательство, поджог и участие в организованном преступном сообществе. Никто из них вину не признает и обвиняет следствие в фальсификации доказательств и давлении на свидетелей.

Тем более, что одним из потерпевших по делу проходит Владимир Сафронов - злые языки говорят, что когда-то он был телохранителем Сергея Неверова. А в 2017 году его попытались ликвидировать.

Загадка №4: кто был заказчиком?

Об обстоятельствах покушения на Сафронова известно следующее: 24 марта 2017 года к машине, в которой он сидел справа от водителя, почти вплотную подъехала серебристая "Лада Приора". Один человек вел машину, второй сидел сзади водителя с оружием. Пистолет был направлен прямо на Сафронова. Два щелчка - пистолет не сработал. Знакомый Сафронова, сидевший за рулем, ринулся из машины. Сафронов пытался выскользнуть вслед за ним через водительскую дверь, но застрял. В это время киллер сумел разобраться с оружием и выпустил в Сафронова 7 пуль: в голову, плечо, живот. В последний момент Сафронова буквально выдернул со своей стороны его водитель, но мужчина уже был тяжело ранен. Доехав до больницы, он потерял сознание.

Владимир Сафронов (фото с сайта tltgorod) говорит, что не знает, почему его хотели убить Фото: Александра БУДАЕВА

В апреле, придя в сознание, Владимир Сафронов заявил, что узнал в киллере Вадима Жесткова. Сегодня на суде он повторил это, глядя ему прямо в глаза. Но кто и за что решил его "убрать", он якобы не знает.

До сих пор не названы имена заказчиков и по другим громким убийствам, которые приписывают "неверовцам", в том числе по делу Александра Душкова

Загадка №5: куда делся Душков?

7 сентября 2012 года владелец группы компаний "ЭкоВоз" Александр Душков приехал в детский дом №10 на ул.Дзержинского в Тольятти, он часто там бывал и помогал сиротам. Но в этот раз бизнесмен вдруг исчез. Его иномарку позже нашли целой и запертой на автостоянке, но самого мужчину, живого или мертвого, не нашли до сих пор - во всяком случае, об этом не объявляли.

Александр Душков исчез в 2012 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По некоторым данным, к исчезновению Душкова опять же причастны "неверовцы" - якобы хотели с ним поговорить, но что-то пошло не так, и его ликвидировали. Так это или нет, доподлинно не известно. Следствие по этому делу в последние годы шло в обстановке полной секретности, о сделанных выводах силовики не торопятся рассказывать.

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