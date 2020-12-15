Ворвались к ним домой и били ножом. В Тольятти КВНщика и санитара поймали за зверское нападение на беспомощных женщин

Андрей Б. - известный в городе активист, его задержание шокировало многих Фото: СОЦСЕТИ

Бабушка ухаживала за дочерью-инвалидом

В обстоятельствах жестокого преступления разбираются силовики Тольятти. Двое парней нанесли ножевые ранение двум беспомощным женщинам, забрали драгоценности и скрылись. На днях подозреваемых задержали, и это стало настоящим шоком для их знакомых.

ЧП произошло вечером 9 декабря. Примерно в 22:00 в квартиру дома на улице Мира, где проживают 91-летняя пенсионерка Глафира З. и ее 53-летняя дочь Ирина Ш., ворвались двое неизвестных.

— Потерпевшие проживали в квартире одни. Престарелая мать ухаживала за дочерью, являющейся лежащим инвалидом, — рассказали «КП-Самара» правоохранители.

Случилось, действительно, страшное. Неизвестные ударили своих жертв ножом и стали искать ценные вещи. Хозяйки помещения смутно запомнили злодеев. Детальное описание есть только для одного из них — длинная куртка и черная балаклава на голове. Добычей в итоге стали около 100 тысяч рублей — пятитысячными купюрами, мобильный телефон и планшет. После этого налетчики скрылись, а пострадавших госпитализировали. Глафира, у которой диагностировали проникающие ранения живота и груди, находится в тяжелом состоянии. Ирина также под наблюдениям врачей.

Знакомые задержанных в шоке

Кто мог сделать такое? Что за изверги решили напасть на людей, которые не могут постоять за себя? В обстоятельствах преступления разбираются полицейские. Предполагаемых налетчиков они уже нашли.

— Это два молодых человека. 25-летний волонтер, общественник и КВНщик Андрей Б., а также 22-летний санитар Евгений Е. Возможно, они благодаря своей деятельности знали, кто проживает в той квартире и думали, что все получится легко, — делится с журналистом «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией. — Сейчас мотивы и причины устанавливаются. Сразу после задержания они дали признательные показания.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. У каждого из задержанных изъяли примерно по 60 тысяч рублей, возможно, похищенных. Дома у Евгения также нашли тот самый планшет. Мобильный семьи и документы на него изъяли в одном из местных ломбардов. Знакомые злоумышленников до сих пор не могут поверить в то, что те способны на такое. Никакой жестокости за ними не наблюдалось.

Подозреваемые обжалуют арест

12 декабря злодеям избирали меру пресечения. Следователи ходатайствовали об аресте фигурантов.

— Прокуратура Центрального района поддержала ходатайство следствия в отношении этих жителей Тольятти. Судья также согласился с таким требованием. Задержанных отправили под стражу на 2 месяца — до 9 февраля 2021 года, — сообщили «Комсомольской правде» в региональной прокуратуре.

Сейчас такое решение обжалуют адвокаты Евгения и Андрея. Они не согласны со всеми претензиями в свой адрес.

Отметим, что в надзорном ведомстве взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Разбирательства продолжаются.

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