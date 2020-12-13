В Самаре мужчина дважды из зависти сжег дом своего знакомого и кошку

Если бы в мае ветер дул в другую сторону - могла сгореть половина деревни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей в 90-е служил в ОМОНе, участвовал в боях в Чечне, потом ушел «на гражданку». По версии следствия, он люто ненавидел своего бывшего «родственника» Михаила: кровных связей между ними не было, но Михаил в 2015 году женился на Ирине, которая приходилась сестрой Вере – бывшей возлюбленной Сергея. Чем вызвана ненависть, история умалчивает, но силовики уверены: именно Сергей как минимум дважды поджигал дом Михаила, а потом еще и попытался подстрелить его. В обстоятельствах этой истории пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Серия поджогов

Дом Михаилу в одном из сел под Самарой поджигали несколько раз. Первый инцидент датируется 2015 годом, тогда дотла сгорела летняя кухня, но виноватых так и не нашли. Михаил погоревал, повозмущался, но все отстроил заново.

- 18 мая 2018 года я был на работе, около часа ночи звонят мне соседи: твой дом горит. Когда приехал туда, одни головешки уже были. Сгорело все: мебель, техника, одежда и кот. У соседнего дома сайдинг оплавился, стекла полопались. Ветер сильный в ту ночь был. Если в другую сторону дул – полдеревни бы выгорело: там деревянные домики стоят. А так пожарные до самого утра все вокруг заливали водой, чтобы вдруг не полыхнуло заново, - вспоминал ту страшную ночь мужчина.

Восстановить сгоревшее строение в этот раз не удалось. Пожар почти не затронул баню и летнюю кухню – вот их-то Михаил и переоборудовал под жилье. Прошло 2 месяца – и снова пожар. Михаил с женой были в гостях, когда произошло ЧП. На сей раз огонь уничтожил все, что было на участке. Восстанавливать было нечего.

Покушение на убийство

Эксперты быстро определили, что дома сгорели не просто так. Но виновника, вероятно, не нашли бы. Помогло другое преступление.

5 сентября Михаил с Ириной приехали к дому, где у нее была квартира, которая должна была остаться детям, но осталась им, так как жить было больше негде. Пара вышла из машины, Михаил пошел вперед, как вдруг раздался хлопок, и мужчина упал. К счастью, пуля прошла по касательной, поранив ему шею и ухо, но не причинив серьезного вреда.

Правоохранительные органы за дело взялись всерьез: налицо было покушение на убийство. Михаил предположил, что «всего недоброго» ему мог желать Сергей. Опера «копнули» в этом направлении и «паззл сложился»: отпечатки пальцев и другие улики помогли задержать на только Сергея, но и его предполагаемого сообщника Дмитрия.

По итогам расследования в зависимости от роли каждого им вменили сразу несколько преступлений: два поджога, покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Как «рассыпалось» дело

Дмитрий в суде делал невинные глаза и заявлял, что знать не знал, чем там Сергей занимается: мол, подвез его разок, и все тут. Сергей эту версию активно поддерживал:

- В первый раз я один был. В мае взял 5-литровую бутылку с бензином, приехал в деревню, подошел к участку со стороны поля, раздвинул штакетины на заборе, подошел к дому, убедился, что там никого нет, облил его бензином с двух сторон и поджег. Не знал я, что там кот, - рассказывал в суде Сергей. – В июле Дима меня подвез туда, я ему говорил, что надо инструмент забрать. Приехали – а Миша там забор из профлиста поставил. Дима мне помог приподнять край, я залез внутрь, он в машину пошел. Я подошел к летней кухне, внутри никого не было. Облил стену бензином, поджег, канистру там же бросил. Вот и все. Почему делал все это? Завидовал я ему. Больше тут и говорить нечего..

Суд, однако, не поверил тому, что Дмитрий не видел канистру с бензином и не связал пожар с действиями своего друга. А вот к незаконному обороту оружия и покушению на убийство Михаила, по мнению суда, никто из них не причастен.

Дело в том, что следователи не нашли пистолет, из которого стреляли в Михаила, и не смогли доказать, что Сергей был в том месте в момент ЧП. Дмитрий, по версии следствия, знал о событиях той ночи, но и этому «железных» доказательств не нашлось.

Дмитрия в итоге признали виновным в одном поджоге и дали ему за это год условно. Сергея осудили за два поджога, суд приговорил его к трем с половиной годам колонии-поселения, зачел ему то время, что мужчина провел в СИЗО, и в результате постановил освободить осужденного в зале суда.

Также Сергея и Дмитрия обязали выплатить Михаилу компенсацию за сгоревший дом и другие постройки: с первого – 1,3 млн рублей, со второго – 253,5 тысячи рублей.

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