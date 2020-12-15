Семь причин вовремя платить за газ

Аккуратные платежи поставщику голубого топлива избавят от многих проблем

Газ - самый дешевый вид топлива, но не бесплатный. Да и дешев он для тех, кто не забывает вовремя оплачивать квитанции. Должники в итоге теряют гораздо большие суммы, не говоря уже о том, что недобросовестным потребителям газ попросту перекрывают. Казалось бы, куда уж хуже? Есть куда: накопление долгов влечет за собой и другие неприятности. Однако мы рассмотрим не проблемы неплательщиков, а преимущества, которые получают добросовестные потребители.

Экономия денег

Оплачивая квитанции за газ до 10 числа каждого месяца, вы экономите свой бюджет. Ведь в противном случае вам будут ежедневно начислять пени (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ). Кроме того, субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется государством лишь аккуратным плательщикам.

Если у вас установлены приборы учета, то вы платите только за потребленный газ, сообщая ООО «Газпром межрегионгаз Самара» показания счетчика в установленный договором срок - ежемесячно до 17 числа текущего месяца. При задержке передачи показаний, расчет производится согласно установленному тарифу, а эта сумма может превышать сумму за фактический расход газа за месяц. Обратите внимание на необходимость вовремя проводить поверку счетчика. С 1 января 2021 года начисление платы за газ будет осуществляться по действующим в регионе нормативам, даже если у вас стоит счетчик, но межповерочный интервал закончился и вы не прошли поверку счетчика.

Хорошая кредитная история

Незапятнанная репутация в банковских сферах дорогого стоит, когда нужны заемные средства. Просроченная задолженность за коммунальные платежи, в том числе за поставленный природный газ, может отражаться в вашей кредитной истории в течение 10 лет. Банкиры не хотят связываться с недобросовестными плательщиками, поэтому у вас могут возникнуть трудности с получением кредита.

Отсутствие судебных тяжб

Поставщик газа имеет право подать на вас в суд, если вы не оплачиваете потребленный газ. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в 2020 году направил абонентам более 28 000 уведомлений о необходимости погашения задолженности, в судебные органы было передано 5 182 заявлений о взыскании задолженности с потребителей-граждан.

Имущество и счета - в целости и сохранности

Если дело дойдет до суда, придется добровольно оплатить задолженность в течение пяти дней. Если этого не сделать, с вас возьмут еще и исполнительный сбор. Но самое главное - к делу подключатся судебные приставы. Они арестуют и изымут для принудительной реализации ваш любимый автомобиль, телевизор и, может быть, даже кота. Кроме того, удержание средств может проводиться с вашей зарплаты или пенсии.

Никаких лишних расходов

Если трубу «отрезали», для возобновления подачи газа нужно раскошелиться. Должнику придется оплатить не только всю задолженность, но и работы по приостановке подачи газа и по последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения. Сумма может составить порядка 20 000 рублей.

Для вас открыты границы

Не имея долгов, можно планировать путешествие на любое время. А вот тем, кто не исполняет решение суда о взыскании задолженности за поставленный газ, выезд из Российской Федерации может быть временно ограничен.

Дома уютно и комфортно

Вовремя оплачивая квитанции, можно печь пироги хоть каждый день. Ведь если срок задолженности за газ составляет более двух месяцев, поставщик газа имеет право приостановить газоснабжение вашего дома или квартиры до полной оплаты долга. Современные технологии позволяют отключить должника даже в многоквартирных домах.

Приближается Новый год, и по старой русской традиции в него принято входить без долгов. Оплатить услуги газоснабжения можно с помощью дистанционных сервисов на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Самара» www.samararegiongaz.ru в личном кабинете и в мобильном приложении «Мой газ», а также другими удобными для вас способами.