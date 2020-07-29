Профессия: когда приводить нефть в движение – дело семейное

Дозвониться до Ивана Владимировича можно, но разговор то и дело прерывается. В зону ответственности строительного управления №2 ООО «Транснефть - ТСД» входят три региона – Самарская, Оренбургская и Саратовская области, и заместитель начальника зачастую находится где-то между ними в дороге. А связь - это не то, что трубопровод - непрерывный и надежный.

По стопам отца и деда

Иван Поздяев родом из города Новокуйбышевска. После школы сомнений в выборе профессии не было: вся семья, начиная с дедушки и бабушки, работала в нефтетранспортной системе, а значит путь лежал в Самарский политех. Парень закончил школу с медалью, но решил поступать на нефтетехнологический факультет по целевому направлению от компании «Транснефть», чтобы как можно раньше иметь возможность погрузиться в практику по своей специальности - «Проектирование, сооружение, эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

- После каждого курса официально трудоустраивался в компанию на лето, - вспоминает заместитель начальника производственного отдела Строительного управления №2 Иван Поздяев. – Начинал слесарем по ремонту технологических установок на Центральной базе производственного обслуживания Самарского РНУ – можно сказать, с самой первой ступеньки. Затем НПС «Покровская», НПС «Самара-1» Самарского РНУ АО «Транснефть – Приволга».

Перспективного сотрудника заметили – перевели в отдел эксплуатации нефтепроводов Самарского РНУ, оттуда – в отдел эксплуатации аппарата управления АО «Транснефть - Приволга». Здесь молодой специалист набирался опыта на разных инженерных должностях четыре года, после чего был переведен в ООО «Транснефть - Балтика»: в Санкт-Петербурге Иван Владимирович трудился заместителем начальника отдела эксплуатации Общества. В июле 2018 в его жизни произошли два взаимосвязанных события: он вернулся домой, в Самарскую область, и перешел работать в ООО «Транснефть - ТСД».

- Хотелось углубиться в профессию с другой стороны, - признается Иван Поздяев. – В течение восьми лет я работал в направлении эксплуатации нефтепроводов, а теперь мне предстояло их строить. География моей прежней работы впечатляла: мы обслуживали систему трубопроводного транспорта от Оренбургской области до границы с Украиной, от Ярославля до Белоруссии и Балтики. Сейчас в зону моей ответственности входит стройка во всех трех регионах. Но сокращение географии производства работ нисколько не уменьшает ответственности и сложности выполняемых задач.

Есть задача – будет решение

Фронт работ Строительного управления №2 масштабен: параллельно идут реконструкция нефтеперекачивающих станций, нефтепровода «Куйбышев – Тихорецк», строительство административно-бытового комплекса Бугурусланского районного нефтепроводного управления. А поскольку работы ведутся не в чистом поле и не в тайге, а в регионах с развитой промышленной и гражданской инфраструктурой, к чисто техническим трудностям добавляется масса других усложняющих аспектов.

- Наш край покрывает плотная сеть инженерных коммуникаций, автомобильных и железных дорог, рек и озер – это преграды, которые должен преодолеть нефтепровод, ни одной из них не навредив, - рассказал Иван Владимирович. – Кроме того, у нас много земель сельхозназначения – прокладка трубы в таких местах связана с целым пластом работ.

Выездные совещания, обсуждения проектов на местности – времени в разъездах Иван Поздяев проводит прилично. Но много и работы за компьютером – кропотливой, скрупулезной. Ведь заместитель начальника производственного отдела должен обеспечить реализацию проекта от организации его экспертизы до обеспечения контроля за подрядными организациями и оперативного решения вопросов, возникающих по мере реконструкции и строительства. На каждом этапе – свой «квест». Например, еще на предпроектной стадии нужно убедиться, что на маршруте нефтепровода не будет гнезда редкой краснокнижной птицы или реликтового растения, археологических памятников или мест боевой славы.

- Наша задача – прокладывать необходимые стране нефтепроводы с гарантией их надежности и безопасности, - говорит Иван Поздяев. – И наш коллектив делает все возможное, чтобы эта задача выполнялась на все сто!