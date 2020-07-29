2020-07-29T15:19:45+03:00
Общество

Партия «Новые люди» начала сбор подписей в Самаре

Всего партия выдвинула 120 кандидатов по одномандатным округам во всех районах Самары. Все они – новые люди в политике.
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Самарцы поддерживают кандидатовСамарцы поддерживают кандидатов
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Сторонников партии «Новые Люди» в Самаре становится больше с каждым днем. Самарцы ждут изменений от депутатов новой формации, которых готовы поддержать на сентябрьских выборах в областной столице.

Всего партия выдвинула 120 кандидатов по одномандатным округам во всех районах Самары. Все они – новые люди в политике.

- Наши люди привыкли отвечать за себя и свою семью. Они уже делают свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше. И продолжат это делать вне зависимости от результатов выборов, - подчеркивает основатель партии Алексей Нечаев.

Один из таких кандидатов - Ольга Сыщенко, которая начала решать общественные проблемы со своего родного Куйбышевского района, где она живет вместе с семьей.

- Мы за свой счет заменили старую подъездную дверь на новую (позже желающие сдали часть денег). Покрасили стены, постелили линолеум, облагородили придомовую территорию, посадили цветы в клумбу, газонную траву, - рассказала Ольга Сыщенко. - Я в этом округе живу и по возможности решаю возникающие проблемы жителей, поэтому все жители подъезда сразу же поддержали меня. Я без труда собрала больше подписей, чем было необходимо, потому что люди действительно знают меня и доверяют. Избиратели проявили интерес к нашей новой партии, потому что им уже хочется смены власти, хочется видеть новых людей, хочется видеть реальную работу для улучшения жизни. Они не видят сейчас особых изменений к лучшему, но они их ждут от нас.

Сбор подписей кандидаты от партии «Новые Люди» начали только 20 июля, и уже сегодня кандидаты получили поддержку от сотен самарцев. Жители города поддерживают молодую партию в курсе на обновление.

С желанием поддержать своих кандидатов люди также пишут сообщения в социальных сетях и оставляют комментарии в различных аккаунтах партии «Новые Люди». Они уверены, что новые кандидаты способны решать проблемы и создавать возможности для успешной учебы, жизни и работы.

«Новые люди» строят свою повестку из общения с людьми. В Самаре жителей беспокоят другие вопросы, нежели в Ростове или Томске, поэтому двигать единую идею бессмысленно.

«Больше в России невозможно строить никакие партии сверху вниз. Все последние такие попытки провалились. Мы – партия, которая начинает действовать ровно наоборот – снизу вверх. Идём сначала к людям, создаём свою местную повестку, а потом выводим её на федеральный уровень. Я думаю, что такой подход к политике может очень многое поменять в стране. Непосредственные проблемы на земле важнее федеральной повестки», – считает руководитель исполкома партии Александр Даванков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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