"Репетируем сразу три премьеры": в самарском драмтеатре рассказали о начале нового сезона после пандемии

Самарские театры готовятся к открытию. В СамАрте на 1 октября запланирована премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова". А уже третьего сентября должен открыться Самарский драматический театр, премьерой по пьесе "Не покидай меня" белорусского драматурга Алексея Дударева. Это история четырех девушек-разведчиц, которые выполняют спецзадание по уничтожению врага и должны проникнуть в тыл к немцам под видом артистов.

- Мы готовили этот спектакль в содружестве с Алексеем Дударевым. Для нас он написал эксклюзивный вариант сценария, я ездил к нему в Беларусь, мы познакомились и очень тесно сотрудничали на протяжении всего репетиционного процессы. Он присылал дописанные и переписанные сцены, в результате получился спектакль, который нам очень дорог, - рассказал журналисту "КП-Самара" худрук театра Валерий Гришко.

Этот спектакль актеры уже сыграли - для камер. В преддверии 9 мая его показали на телеэкранах. Но в сентябре актеры впервые представят его зрительному залу.

- Мы пока не до конца понимаем, как будем работать, - признался Валерий Гришко. - Будут какие-то регламенты, по рассадке зрителей, например: в шахматном или шашечном порядке, или это будет игра в ГО. Посмотрим, может быть как-то изменится ситуация за август. Сейчас для нас важно понять, какие спектакли нам дадут ставить, а то идут споры, что нельзя те, где заняты много людей. Но они же все не одновременно на сцене появляются.

Пока что даже билеты на премьерные спектакли не продаются - но в театре страрта продож ждут, ведь от этого зависит и экономическая ситуация в труппе.

После премьерных показов актеры будут демонстрировать обычный репертуар. Также сейчас одновременно репетируют три новых спектакля.

- В них занята вся труппа, некоторых актеров даже делим пополам. В октябре будет премьера, как мы рассчитываем, спекакля "Десять негритят" главного режиссера театра Михаила Лебедева, это новаторское прочтение, очень интересная работа, затем в ноябре выйдет мой спектакль "Пролетая над гнездом кукушки" и после Нового года представит мольеровского "Тартюфа" Александр Сергеевич Кузин, народный артист России, главный режиссер "СамАРТа", - рассказал о планах Валерий Гришко.

Актеры на собрание приходят в масках

Кстати, в этом году Самарский драматический театр отмечает 170-летний юбилей - вместе с Самарской губернией. Если эпидемиологическая обстановка позволит, актеры отметят эту дату традиционным капустником. А сейчас они верят: встреча со зрителем уже не за горами

- Мы, конечно, многое делали на "удаленке", выполняли разнообразные проекты, онлайн-просмотров набирали больше, чем мест в зрительном зале. Но мы уже забыли, что такое встречаться каждый вечер со зрителем и очень ждем такой возможности, - поделился эмоциями худрук театра.