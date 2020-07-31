2020-07-31T16:07:01+03:00
Спорт

«Крылья Советов» — «Балтика» 2 августа 2020 года: прогноз на матч 1 тура ФНЛ

Делимся прогнозом на матч 1 тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика», который пройдет 2 августа на стадионе «Самара Арена»
Михаил ГОРЮНОВ
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Игорь Осинькин готовится к первому матчу в составе "КС"Игорь Осинькин готовится к первому матчу в составе "КС"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» 2 августа 2020 года — 3-1

«Крылья Советов» готовятся к старту в ФНЛ и уже 2 августа примут на «Самара Арене» калининградскую «Балтику». Это, определенно, один из центральных матчей тура, потому что обе команды перед собой ставят только высокие задачи.

Непонятно, чего ждать от «Крыльев». Команда только недавно закончила вылетом выступления в РПЛ, Андрея Талалаева сменил Игорь Осинькин из «Чертаново», ряд игроков ушел, а еще часть не знает о своем будущем. Кроме того, коллектив пополнили сразу 7 футболистов из предыдущего клуба Осинькина, а также воспитанник самарского футбола Божин. В любом случае «КС» - фаворит встречи, в стане по-прежнему. Костяк состава, доигрывающего Премьер-лигу, сохранился, и это большой плюс.

«Балтику» возглавляет Евгений Калешин. Калининградцы показывают неплохой футбол, состав у них не меняется годами. Сыгранность и тренерские установки наверняка принесут свои плоды. Из персоналий обращает на себя внимание хорошо знакомый волжанам Алан Чочиев, а также сын наставника сборной России — Станислав Черчесов-младший. Правда, последний основным голкипером у гостей не является.

Что касается личных встреч, то «Балтика» выиграла у зелено-бело-синих лишь однажды. Остальные три победы остались за «Крыльями». Фаворитами букмекеры называют их и сейчас. На хозяев коэффициент — 2. На ничью — 3,38. На подопечных Калешина — 3,94.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19-00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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